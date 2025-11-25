Magaly Medina sorprendió al mostrarse en una camilla de emergencia, generando preocupación entre sus seguidores por su estado de salud. Conoce aquí más.

Magaly Medina sorprendió a la farándula peruana tras anunciar que tiene un nuevo ampay protagonizado por Jean Paul Gabuteau. No obstante, antes de este destape, la conductora generó inquietud entre sus seguidores al compartir en Instagram imágenes de su vida privada, algo poco común en ella. Entre las fotos, una en particular llamó la atención: Magaly aparece en una camilla de emergencia, lo que despertó preocupación y dudas sobre su estado de salud. ¿Qué ocurrió realmente?

Magaly Medina aparece en una camilla de una clínica

A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista de espectáculos publicó una serie de imágenes que resumen lo que fue su última semana. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue verla internada en un hospital, pese a que no dejó de conducir su programa en ATV.

“La realidad detrás de cámaras, entre urgencias, el canal, trabajo y cerrando mi fin de semana con amigos y risas. ¡A por una nueva semana!”, escribió en la descripción, mostrando momentos en la clínica, en su set y en una celebración.

Asimismo, Magaly Medina se sinceró sobre su estado de salud y confirmó que había estado delicada, razón por la cual terminó en emergencias para recibir atención inmediata. “En emergencias de la clínica recibiendo dosis de antibióticos”, añadió en su publicación. Este post ha generado gran interacción entre sus seguidores, quienes, además de conocer detalles de su vida diaria, comentaron sobre cómo equilibra su rutina entre el trabajo, el hogar y el cuidado de su salud.

Magaly Medina confiesa que no recibe apoyo en su canal y planea retirarse de la TV en 2026

En una conversación con el diario Trome, la reconocida ‘Urraca’ confesó que su nivel de cansancio ha alcanzado un punto alarmante. “Ahorita estoy muy cansada y no tengo claro si el próximo año sigo o no. Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador”, expresó.