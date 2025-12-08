Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

Saandra Jiménez, madre de la hija de Bryan Torres, es acusada de haber MALTRATADO a los hijos de Samahara Lobatón: “ Su familia lo sabe”

Samahara Lobatón no tardó en contestar luego de que Bryan Torres insistiera en que ella habría tratado mal a su hija mayor. La influencer dio un giro a la acusación y dejó entrever que sería la madre de la primogénita del salsero quien habría puesto en riesgo a sus propios hijos, mientras él —según su versión— no tomó ninguna acción para protegerlos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Saandra Jiménez, madre de la hija de Bryan Torres, es acusada de haber MALTRATADO a los hijos de Samahara Lobatón: “ Su familia lo sabe”
    La ex pareja de Bryan Torres habría maltratado a los hijos de Samahara. | Composición Wapa
    Saandra Jiménez, madre de la hija de Bryan Torres, es acusada de haber MALTRATADO a los hijos de Samahara Lobatón: “ Su familia lo sabe”

    La participación de Samahara Lobatón en Esta Noche volvió a encender la polémica. La influencer mostró un video de sus cámaras de seguridad donde enfrenta, entre lágrimas, a Bryan Torres por una supuesta infidelidad ocurrida meses después de haber dado a luz. En su relato no solo mencionó al salsero, sino también a Saandra Jiménez, madre de la hija mayor del cantante, quien habría borrado conversaciones comprometiendo aún más el caso.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Madre de la hija mayor de Bryan Torres rompe el silencio tras supuesto maltrato a hijos de Samahara Lobatón

    Aunque durante la tensa discusión no se habló del presunto maltrato hacia la hija mayor de Torres, él insistió ante la audiencia que ese fue uno de los detonantes de su ruptura con Samahara. “Yo tengo la culpa por no poner un pare en su momento contra las faltas de respeto hacia mi hija mayor. No voy a dejar que se desvíe porque ambos sabemos los motivos de las discusiones que eran constantes”, declaró el músico en televisión.

    Tras afirmar en un comunicado que la supuesta infidelidad correspondía al 2024 y que ya había sido perdonada, Samahara reapareció indignada en redes sociales y lanzó una acusación que cambiaría el rumbo de la controversia: insinuó que Saandra Jiménez habría tenido conductas cuestionables con sus tres hijos, dos de ellos de Bryan.

    Samahara Lobatón acusa que hubo maltrato contra sus hijos: “Toda tu familia sabe de quién hablo”

    Después de negar rotundamente haber agredido a la hija mayor del cantante —asegurando incluso que le compraba cosas—, la hija de Melissa Klug contraatacó con una revelación inesperada. A través de Instagram, insinuó que la ex de Torres podría haber atentado contra sus pequeños.

    wapa.pe

    “También quieres hablar del 7 de noviembre donde se meten con mis 3 hijos y no los defienden? Porque también tengo pruebas de quién se metía con los hijos de quien. Y toda tu familia sabe de quién hablo”, publicó Samahara, dejando claro que el conflicto va más allá de una simple disputa de pareja.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Darinka Ramírez y su bebé con Jefferson Farfán fueron asaltadas a mano armada: “Qué desastre el país”

    La influencer continuó con un mensaje directo a Bryan Torres, advirtiéndole que no la provoque: “No me retes, porque quien perdió fuiste tú no yo. Debes tener pantalones y afrontar lo que ha has hecho sin justificarte, porque tú sabes que ahí no termina eso”.

    Las afirmaciones de Samahara Lobatón han intensificado el escándalo y, hasta el momento, ni Bryan Torres ni Saandra Jiménez han ofrecido nuevas declaraciones públicas sobre las acusaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saandra Jiménez, madre de la hija de Bryan Torres, es acusada de haber MALTRATADO a los hijos de Samahara Lobatón: “ Su familia lo sabe”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

    Tilsa Lozano revela detalle inédito de su romance con el 'Loco' Vargas: "Nuestro código"

    Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante concurso de belleza y deja en alto al Perú rumbo a competencia internacional

    Susana Alvarado celebra su cumpleaños junto a Paco Bazán, y él la sorprende con detalle inolvidable

    Darinka Ramírez y su bebé con Jefferson Farfán fueron asaltadas a mano armada: “Qué desastre el país”

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug ARREMETIÓ contra Byran Torres y lo sacó a gritos de casa de Samahra: “El no se quería ir”

    Ana Siucho CAUTIVA en boda del ‘Tunche’ Rivera, jugador de Universitario: ¿Se reencontró con Edison Flores?

    Francisca Aronsson expone su barriguita de ‘EMBARAZADA’ y sorprende sus fans con post: “Es un verdadero reto”

    Foto inédita muestra el verdadero trato de Julián Alexander con la hija menor de Ethel Pozo: "Criar a una..."

    Pamela Franco defiende su COSTOSO regalo para Cueva y confiesa CUÁNTO TIEMPO tuvo que AHORRAR para poder comprarlo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;