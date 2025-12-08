Saandra Jiménez, madre de la hija de Bryan Torres, es acusada de haber MALTRATADO a los hijos de Samahara Lobatón: “ Su familia lo sabe”

Samahara Lobatón no tardó en contestar luego de que Bryan Torres insistiera en que ella habría tratado mal a su hija mayor. La influencer dio un giro a la acusación y dejó entrever que sería la madre de la primogénita del salsero quien habría puesto en riesgo a sus propios hijos, mientras él —según su versión— no tomó ninguna acción para protegerlos.

La participación de Samahara Lobatón en Esta Noche volvió a encender la polémica. La influencer mostró un video de sus cámaras de seguridad donde enfrenta, entre lágrimas, a Bryan Torres por una supuesta infidelidad ocurrida meses después de haber dado a luz. En su relato no solo mencionó al salsero, sino también a Saandra Jiménez, madre de la hija mayor del cantante, quien habría borrado conversaciones comprometiendo aún más el caso.

Aunque durante la tensa discusión no se habló del presunto maltrato hacia la hija mayor de Torres, él insistió ante la audiencia que ese fue uno de los detonantes de su ruptura con Samahara. “Yo tengo la culpa por no poner un pare en su momento contra las faltas de respeto hacia mi hija mayor. No voy a dejar que se desvíe porque ambos sabemos los motivos de las discusiones que eran constantes”, declaró el músico en televisión.

Tras afirmar en un comunicado que la supuesta infidelidad correspondía al 2024 y que ya había sido perdonada, Samahara reapareció indignada en redes sociales y lanzó una acusación que cambiaría el rumbo de la controversia: insinuó que Saandra Jiménez habría tenido conductas cuestionables con sus tres hijos, dos de ellos de Bryan.

Samahara Lobatón acusa que hubo maltrato contra sus hijos: “Toda tu familia sabe de quién hablo”

Después de negar rotundamente haber agredido a la hija mayor del cantante —asegurando incluso que le compraba cosas—, la hija de Melissa Klug contraatacó con una revelación inesperada. A través de Instagram, insinuó que la ex de Torres podría haber atentado contra sus pequeños.

“También quieres hablar del 7 de noviembre donde se meten con mis 3 hijos y no los defienden? Porque también tengo pruebas de quién se metía con los hijos de quien. Y toda tu familia sabe de quién hablo”, publicó Samahara, dejando claro que el conflicto va más allá de una simple disputa de pareja.

La influencer continuó con un mensaje directo a Bryan Torres, advirtiéndole que no la provoque: “No me retes, porque quien perdió fuiste tú no yo. Debes tener pantalones y afrontar lo que ha has hecho sin justificarte, porque tú sabes que ahí no termina eso”.