Bryan Torres insinúa que Melissa Klug habría INSULTADO y AMENAZADO a su hija: “Estás siguiendo los pasos…”

Bryan Torres no solo señaló a Samahara Lobatón por un presunto maltrato hacia su hija mayor, sino que también insinuó que Melissa Klug habría enviado una amenaza dirigida a la menor.

¡No se quedó callado! Después de la participación de Samahara Lobatón en "Esta Noche", donde Melissa Klug le envió un mensaje conmovedor advirtiéndole que estaba “repitiendo patrones”, el salsero Bryan Torres decidió romper su silencio y lanzó una fuerte respuesta en redes sociales.

En su pronunciamiento, el cantante no solo se defendió de las recientes acusaciones, sino que además reveló un hecho alarmante: afirmó que una tercera persona habría emitido amenazas contra su hija. Aunque no mencionó nombres, sus palabras despertaron sospechas entre los usuarios, que de inmediato comenzaron a preguntarse si la indirecta estaba dirigida a su exsuegra.

Bryan Torrez lanza dardo ¿contra Melissa Klug?

Tras la difusión del video donde Samahara Lobatón confrontó a su ahora expareja por presuntas infidelidades con varias mujeres, el cantante decidió responder públicamente. A través de un comunicado, negó tajantemente las acusaciones que ella hizo en redes. No obstante, lo que más llamó la atención del mensaje no fue su defensa, sino que reiterara que Samahara habría tenido actitudes inapropiadas hacia su hija mayor, señalando además que ella no habría sido la única en hacerlo.

"No te olvides el insulto y deseos maliciosos por parte de quien estás siguiendo los pasos y que los tengo grabados de la misma cámara de ese cuarto, cuando llegaron para agredirme, amenazarme y meterse con mi hija, que las pagaría con ella, porque eso me lo dijeron en mi cara", señaló sin dar nombres, pero dejando rastros de que podría ser para Melissa Klug.

Asimismo, culpó a Samahara de dejar que su hija mayor interactúe con sus hermamos: "Por último, por respeto y pedido de la mamá de mi hija mayor no subiré las veces que insultaste, menospreciaste y comparaste a G... con los menores. No la expondré más. (...) ¿G... será bienvenida en casa? Mencionaste en la conciliación 'que venga solo al régimen de visitas, sin compañía de nadie y menos de su hija'", reveló.

Bryan se pronunció sobre la supuesta infidelidad a Samahara