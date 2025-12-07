Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en 'EVDLV' y revela lo que jamás contó del 'Loco' Vargas: "Yo sí lo amé"

Bryan Torres insinúa que Melissa Klug habría INSULTADO y AMENAZADO a su hija: "Estás siguiendo los pasos…"

Bryan Torres no solo señaló a Samahara Lobatón por un presunto maltrato hacia su hija mayor, sino que también insinuó que Melissa Klug habría enviado una amenaza dirigida a la menor.

    Bryan Torres insinúa que Melissa Klug habría INSULTADO y AMENAZADO a su hija: "Estás siguiendo los pasos…"
    Bryan Torres arremete contra Melissa Klug. ¿Qué dijo? | Composición Wapa
    Bryan Torres insinúa que Melissa Klug habría INSULTADO y AMENAZADO a su hija: "Estás siguiendo los pasos…"

    ¡No se quedó callado! Después de la participación de Samahara Lobatón en "Esta Noche", donde Melissa Klug le envió un mensaje conmovedor advirtiéndole que estaba “repitiendo patrones”, el salsero Bryan Torres decidió romper su silencio y lanzó una fuerte respuesta en redes sociales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante concurso de belleza y deja en alto al Perú rumbo a competencia internacional

    En su pronunciamiento, el cantante no solo se defendió de las recientes acusaciones, sino que además reveló un hecho alarmante: afirmó que una tercera persona habría emitido amenazas contra su hija. Aunque no mencionó nombres, sus palabras despertaron sospechas entre los usuarios, que de inmediato comenzaron a preguntarse si la indirecta estaba dirigida a su exsuegra.

    Bryan Torrez lanza dardo ¿contra Melissa Klug?

    Tras la difusión del video donde Samahara Lobatón confrontó a su ahora expareja por presuntas infidelidades con varias mujeres, el cantante decidió responder públicamente. A través de un comunicado, negó tajantemente las acusaciones que ella hizo en redes. No obstante, lo que más llamó la atención del mensaje no fue su defensa, sino que reiterara que Samahara habría tenido actitudes inapropiadas hacia su hija mayor, señalando además que ella no habría sido la única en hacerlo.

    "No te olvides el insulto y deseos maliciosos por parte de quien estás siguiendo los pasos y que los tengo grabados de la misma cámara de ese cuarto, cuando llegaron para agredirme, amenazarme y meterse con mi hija, que las pagaría con ella, porque eso me lo dijeron en mi cara", señaló sin dar nombres, pero dejando rastros de que podría ser para Melissa Klug.

    Asimismo, culpó a Samahara de dejar que su hija mayor interactúe con sus hermamos: "Por último, por respeto y pedido de la mamá de mi hija mayor no subiré las veces que insultaste, menospreciaste y comparaste a G... con los menores. No la expondré más. (...) ¿G... será bienvenida en casa? Mencionaste en la conciliación 'que venga solo al régimen de visitas, sin compañía de nadie y menos de su hija'", reveló.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Bryan Torres RESPONDE Samahra luego de exponer FUERTE video donde le reclama infidelidad: "Juré por mi hija no volver con ella"

    Bryan se pronunció sobre la supuesta infidelidad a Samahara

    "No contó que el video era del 2024 y eso fue perdonado, ¡¡sí porque me perdonaron!! En enero fue perdonado todo y todo el mundo lo sabe. Hoy se dio cuenta de eso pero ya no hay vuelta atrás porque seguido a eso empezaste con G... (su hija mayor), y yo tengo la culpa por no poner un pare en su momento contra las faltas de respeto hacia mi hija mayor", se lee en el mensaje de Bryan Torres

    Bryan Torres insinúa que Melissa Klug habría INSULTADO y AMENAZADO a su hija: "Estás siguiendo los pasos…"
