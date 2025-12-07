Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Bryan Torres RESPONDE Samahra luego de exponer FUERTE video donde le reclama infidelidad: “Juré por mi hija no volver con ella”

Bryan Torres aseguró que las grabaciones halladas por Samahara Lobatón en su teléfono correspondían a situaciones pasadas y no a algo reciente. Además, reiteró que decidió terminar la relación porque, según él, ella habría tenido actitudes inapropiadas hacia su hija mayor. ¿Qué otras declaraciones ofreció el cantante?

    Bryan Torres le responde a Samahara Lobatón. | Composición Wapa
    ¡Rompió su silencio! Tras la difusión del video en el que Samahara Lobatón confronta al padre de sus hijos por presuntas imágenes comprometedoras con otra mujer, Bryan Torres salió al frente para dar su versión. El músico aseguró que la historia que su expareja contó “no es como ella la pinta”, y además afirmó que Samahara habría mostrado desinterés por su hija mayor e incluso, según él, habrían recibido amenazas.

    ¿Qué fue lo dijo Bryan Torres para defenderse de acusaciones de infidelidad a Samahara?

    Después de la difusión del reportaje en Esta Noche, donde Samahara Lobatón exhibió un video cuestionándolo por presuntas imágenes comprometedoras con otras mujeres, el salsero salió a aclarar su postura. Aseguró que dichas fotografías y clips corresponden a momentos de su Gira Europa 2024, etapa en la que —según él— ambos estaban distanciados y ella estaba al tanto. Además, recalcó que no hubo infidelidad y que la ruptura se debió al trato que Samahara habría tenido hacia su hija.

    "No contó que el video era del 2024 y eso fue perdonado, ¡¡sí porque me perdonaron!! En enero fue perdonado todo y todo el mundo lo sabe. Hoy se dio cuenta de eso pero ya no hay vuelta atrás porque seguido a eso empezaste con G... (su hija mayor), y yo tengo la culpa por no poner un pare en su momento contra las faltas de respeto hacia mi hija mayor", compartió Bryan Torres.

    En el comunicado que compartió, el salsero afirmó que no tiene pensado regresar con la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón: "No voy a dejar que se desvíe porque ambos sabemos los motivos de las discusiones que eran constantes. (...) Con esto cierro mi etapa para toda la vida como pareja con ella. Sí, porque se lo juré a mi hija llorando y contra eso no hay nada más importante para mí. Sigo con mi misma versión y mi verdad hasta el final", se lee.

    Samahara Lobatón rechazó haber maltratado a la hija mayor de Bryan Torres

    Frente a los señalamientos de Bryan Torres, quien afirmó que la separación ocurrió por un supuesto maltrato hacia su hija mayor, la influencer salió a rechazar rotundamente esa versión. Según explicó, siempre ha sido cariñosa con la menor e incluso la ha consentido comprándole cosas que, asegura, ni siquiera adquiere para su propia hija.

    "En esta pelea, en esta separación no tiene nada que ver nuestros hijos ni su hija, al contrario. Yo quiero dejar en claro que yo no tengo ningún problema con su hija, yo la quiero muchísimo, es la hermana de mis hijos. Mis hermanos son mi vida, yo jamás podría hacerle daño a una niña... No siempre puedo verla, pero no es por mi decisión", contó Samahara Lobatón en 'Esta noche'.

