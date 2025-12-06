Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Mónica Cabrejos defiende a Samahara Lobatón: "Le rompieron el corazón"

La psicóloga Mónica Cabrejos cuenta que vio el video que presentará en el programa 'Esta Noche' y respalda su decisión para separarse de Bryan Torres.

    La comunicadora y psicóloga Mónica Cabrejos respaldó la actitud y las lágrimas de Samahara Lobatón respecto a su separación de Bryan Torres; pues adelantó que vio el video que la influencer presentará en el programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca, y que sería una prueba contundente de infidelidad.

    "Les cuento que yo vi el famoso video del que habla Samahara y que presentará en el programa 'Esta Noche'. Puedo dar fe de que la separación no fue porque ella trató mal a la hija de Bryan, sino por lo que vio en ese video. No lo voy a describir porque no me corresponde; pero un video así es para romperle el corazón a cualquiera", comentó Mónica Cabrejos en sus redes sociales respecto a la 'bomba' que presentará el programa de la Chola Chabuca.

    wapa.pe

    La psicóloga analizó la actitud y postura de Samahara tras conocer la verdad sobre su relación con Bryan Torres, y enfatizó que está llena de dolor. "Lo que vi en ese video es para romperle el corazón a cualquier mujer, a cualquier persona enamorada. Todas nos hemos sentido así en algún momento, sentimos que ardemos por dentro de tanto dolor, pero lo seguro es que todo pasa, de amor nadie se muere. Sufres, lloras, pero estoy segura que aprendes. A veces se gana, a veces se aprende", enfatizó Mónica.

    Samahara encara al Bryan

    Samahara Lobatón revelará toda la verdad sobre el fin de su relación con Bryan Torres hoy en el programa "Esta Noche", que conduce la Chola Chabuca; donde mostrará una prueba contundente de la traición que fue víctima.

    "Puedo tener muchos errores pero no soy una mala madre ni una mala mujer. Él (Bryan) traicionó y falla a su hogar. No fue solamente a mí", señaló una dolida Samahara.

    La hija de Melissa Klug mostrará en exclusiva un video donde probaría que Bryan Torres le fue infiel y que lo encara en su casa. "¿Por qué me has hecho esto?. Por eso, es que todo el mundo está burlándose de mí. ¿Por qué?", se escucha decir a Samahara llena de dolor por la deslealtad del salsero.

    Mónica Cabrejos defiende a Samahara Lobatón: "Le rompieron el corazón"
