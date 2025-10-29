Magaly Medina expresó su solidaridad con Maju Mantilla tras el fallecimiento de Elvia García Linares , quien murió a los 75 años, y sorprendió al dar a conocer la causa de su deceso.

Confirman la desgarradora causa de muerte de la mamá de Maju Mantilla a sus 75 años

Maju Mantilla atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su madre, Elvia García Linares, ocurrido el pasado lunes 27 de octubre a los 75 años.

Hasta ahora, la ex Miss Mundo no ha brindado declaraciones ante las cámaras sobre la dolorosa pérdida, aunque Magaly Medina reveló un dato importante sobre la causa de su muerte.

¿De qué murió la madre de Maju Mantilla?

La madre de Maju Mantilla falleció el 27 de octubre, y al día siguiente, martes 28, su familia confirmó la noticia, informando además los detalles del velorio que se realizó en el velatorio Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores. Al lugar asistieron su esposo Gustavo Salcedo, sus hijos, familiares y amigos cercanos como Olga Sumarán, Santi Lesmes y Tula Rodríguez.

Hasta el momento, Mantilla no ha dado declaraciones públicas sobre su pérdida, aunque Olga Sumarán señaló que la ex reina de belleza está atravesando momentos muy complicados. Por respeto a su dolor, Magaly Medina comentó en su programa que su equipo decidió no entrevistar ni a Maju, ni a su esposo o familiares.

En medio de rumores que vinculaban la reciente separación de la conductora con su esposo y las controversias en torno a él con el deceso de su madre, Magaly Medina aclaró la situación y explicó la verdadera razón detrás de su fallecimiento, recordando que la propia Maju había hablado años atrás sobre la enfermedad de su progenitora.

“Maju Mantilla perdió a su mamá, quien hace mucho tiempo, ella misma lo dijo, padecía de una enfermedad terrible y perdió su lucha de salud. Esta vez vimos que en el velatorio acudió Gustavo Salcedo, su aún esposo y padre de sus hijos”, expresó, aunque evitó mencionar el nombre del mal que padecía. Esta versión fue respaldada por Santi Lesmes.

Más adelante, la periodista comentó las imágenes difundidas del velorio, donde se observa al hijo mayor de Maju y Gustavo manteniendo distancia con su padre al salir del recinto. También destacó el apoyo del empresario hacia su aún esposa en estos difíciles momentos.