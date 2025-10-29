Wapa.pe
Perú declara alerta sanitaria por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

Anahí de Cárdenas puso pausa a su tratamiento preventivo contra el cáncer y hoy confiesa que vive terrible momento

Tras conocerse que Natalia Salas fue diagnosticada nuevamente con cáncer, Anahí de Cárdenas, quien también padeció la misma enfermedad, expresó su preocupación y reveló el difícil momento que vive mientras continúa con su tratamiento preventivo.

    Luego de que Natalia Salas fuera diagnosticada nuevamente con cáncer, tras detectarse metástasis en una de sus vértebras, Anahí de Cárdenas despertó preocupación entre sus seguidores al referirse precisamente al mal que padeció en 2022, antes de convertirse en madre.

    Aunque logró superar la enfermedad, la actriz tuvo que suspender su tratamiento preventivo por una razón importante y actualmente atraviesa un momento complejo.

    LEE MÁS: Maju Mantilla sufre la muerte de su madre en medio de toda la polémica con Gustavo Salcedo

    Anahí de Cárdenas revela que interrumpió su tratamiento

    Anahí de Cárdenas se volvió tendencia tras compartir una publicación preocupante, justo después de conocerse el nuevo diagnóstico de Natalia Salas, quien enfrenta nuevamente el cáncer que venció hace dos años.

    Como se recuerda, Anahí también superó la enfermedad en 2022 y desde entonces ha promovido la importancia de los exámenes preventivos para detectar el cáncer a tiempo. Sin embargo, tras la noticia sobre su colega, confesó estar inquieta respecto al tratamiento que debía continuar después de su recuperación.

    La actriz quedó embarazada en diciembre de 2024 y cumplió su sueño de ser madre en 2025. No obstante, este proceso la llevó a interrumpir el tratamiento de bloqueo hormonal que debía mantener durante cinco años para reducir el riesgo de recaída.

    “El bloqueo hormonal supuestamente es entre 5 a 10 años. Yo lo hice por 4 y salí embarazada, entonces debo un año de tratamiento. Dado que tuve cáncer de mama bastante joven, el doctor me sugirió seguir hasta que decida salir embarazada de nuevo y luego del embarazo volvíamos a conversar”, explicó.

    Anahí también contó que decidió retomar el tratamiento para cuidar su salud, aunque ha experimentado varios bajones emocionales como efecto secundario.

    “Y sí, he estado medio bajoneta estos días. He retomado mi triptorelina —inyección que duerme los ovarios como prevención para el cáncer de mama—, que emocionalmente me bajonea bastante. Era algo que le había prometido al doctor que retomaría luego de mi embarazo y ando un poco conflictuada con el tema. Pero bueno, es lo que toca hasta que decida salir embarazada de nuevo. Ya les explico un poco cómo es la situación. Estoy bien, no tengo nada, es solo parte de mi tratamiento de mantenimiento de siempre”, añadió.

    Debido a la interrupción de su tratamiento, Anahí decidió someterse a nuevos exámenes para evaluar su estado actual y determinar los pasos a seguir para evitar una posible recaída.

    “Me he hecho un estudio genético a ver si es que debo hacer algo más como prevención, y ando esperando los resultados. Sea lo que salga, tomaré las decisiones acordes a lo que sea mejor para mi salud y mi familia”, concluyó, asegurando que compartirá los resultados cuando los reciba.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza.

    ;