Maju Mantilla sufre la muerte de su madre en medio de toda la polémica con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla entristeció a todos sus fans al confirmarse el sensible fallecimiento de su madre.

Elvia Elizabeth García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció el 27 de octubre a los 75 años. La triste noticia fue confirmada por los familiares de la exreina de belleza, quienes se han reunido en Miraflores para brindarle un emotivo último adiós.

La madre de la conductora mantuvo siempre una relación muy cercana con su hija, acompañándola en momentos importantes de su vida personal y profesional. Esta pérdida llega en un momento especialmente difícil para Maju, tras su reciente separación de Gustavo Salcedo, con quien compartió más de diez años de matrimonio.

Familiares y amigos despiden a la madre de Maju Mantilla

De acuerdo con información compartida por personas cercanas a la presentadora, los restos de Elvia Elizabeth García Linares están siendo velados en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el distrito de Miraflores. El funeral se realizará a lo largo del martes 28 de octubre en una ceremonia privada.

Posteriormente, el miércoles 29, los restos de Elvia García serán trasladados al Camposanto MAPFRE de Huachipa, en el sector este de Lima, donde se llevará a cabo el entierro que marcará su descanso final.

La conmovedora aparición televisiva de la madre de Maju Mantilla

Aunque Elvia García prefería mantenerse alejada de las cámaras, su presencia en televisión dejó una huella imborrable. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante una edición del desaparecido programa ‘En boca de todos’, de América Televisión, cuando sorprendió en vivo a su hija Maju Mantilla por su cumpleaños número 35. Aquel emotivo gesto, acompañado por su esposo Olmedo Mantilla, conmovió al público y reflejó el profundo vínculo familiar que los unía.

Durante esa visita, los padres de Maju rememoraron anécdotas de su infancia, contando con humor que la ex Miss Mundo 2004 había sido una niña inquieta y llena de vitalidad. Entre risas y recuerdos, doña Elvia también tuvo palabras de cariño para Gustavo Salcedo, quien entonces era pareja de su hija y padre de sus dos hijos.