Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú declara alerta sanitaria por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

Maju Mantilla sufre la muerte de su madre en medio de toda la polémica con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla entristeció a todos sus fans al confirmarse el sensible fallecimiento de su madre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla sufre la muerte de su madre en medio de toda la polémica con Gustavo Salcedo
    Maju Mantilla llora la muerte de su madre
    Maju Mantilla sufre la muerte de su madre en medio de toda la polémica con Gustavo Salcedo

    Elvia Elizabeth García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció el 27 de octubre a los 75 años. La triste noticia fue confirmada por los familiares de la exreina de belleza, quienes se han reunido en Miraflores para brindarle un emotivo último adiós.

    La madre de la conductora mantuvo siempre una relación muy cercana con su hija, acompañándola en momentos importantes de su vida personal y profesional. Esta pérdida llega en un momento especialmente difícil para Maju, tras su reciente separación de Gustavo Salcedo, con quien compartió más de diez años de matrimonio.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Mario Hart quiebra su silencio en medio de revelación de delicada enfermedad de Korina Rivadeneira

    Familiares y amigos despiden a la madre de Maju Mantilla

    De acuerdo con información compartida por personas cercanas a la presentadora, los restos de Elvia Elizabeth García Linares están siendo velados en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el distrito de Miraflores. El funeral se realizará a lo largo del martes 28 de octubre en una ceremonia privada.

    wapa.pe

    Posteriormente, el miércoles 29, los restos de Elvia García serán trasladados al Camposanto MAPFRE de Huachipa, en el sector este de Lima, donde se llevará a cabo el entierro que marcará su descanso final.

    La conmovedora aparición televisiva de la madre de Maju Mantilla

    Aunque Elvia García prefería mantenerse alejada de las cámaras, su presencia en televisión dejó una huella imborrable. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante una edición del desaparecido programa ‘En boca de todos’, de América Televisión, cuando sorprendió en vivo a su hija Maju Mantilla por su cumpleaños número 35. Aquel emotivo gesto, acompañado por su esposo Olmedo Mantilla, conmovió al público y reflejó el profundo vínculo familiar que los unía.

    Durante esa visita, los padres de Maju rememoraron anécdotas de su infancia, contando con humor que la ex Miss Mundo 2004 había sido una niña inquieta y llena de vitalidad. Entre risas y recuerdos, doña Elvia también tuvo palabras de cariño para Gustavo Salcedo, quien entonces era pareja de su hija y padre de sus dos hijos.

    “Mi yerno es muy especial, muy bueno. No hay otro igual”, expresó en una entrevista tras bambalinas con América Espectáculos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla sufre la muerte de su madre en medio de toda la polémica con Gustavo Salcedo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla sufre la muerte de su madre en medio de toda la polémica con Gustavo Salcedo

    Mario Hart quiebra su silencio en medio de revelación de delicada enfermedad de Korina Rivadeneira

    Karla Tarazona sorprende al aparecer con su ‘nueva pareja’ y pide perdón a Christian Domínguez: "Me tocaba"

    Vocalista de Son del Duke anuncia su salida a menos de un año de su ingreso: “Es momento de priorizar mi bienestar”

    Jesús Barco lanza impactante mensaje tras la denuncia de Melissa Klug y sus hijas en plena separación

    Lo más vistos en Farándula

    Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por 30 millones de dólares contra Magaly Medina: "Por daños a mi familia"

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Alejandra Baigorria rompe su silencio tras acusaciones contra su suegro Steve Palao: "Me he revelado"

    Jesús Barco sorprende con su inesperado oficio tras ser despedido y las supuestas amenazas de pensión de Melissa Klug

    Karla Tarazona manda duro mensaje ante rumores de su salida de Panamericana por ingreso de Gisela Valcárcel

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;