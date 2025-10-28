Mario Hart quiebra su silencio en medio de revelación de delicada enfermedad de Korina Rivadeneira

Tras la revelación de Korina Rivadeneira sobre la complicada enfermedad que le fue diagnosticada hace cinco meses, Mario Hart sorprendió al reaparecer con una inesperada publicación en la que compartió malas noticias .

Korina Rivadeneira generó preocupación entre sus seguidores al revelar que padece una complicada enfermedad diagnosticada hace cinco meses, tras atravesar un difícil estado emocional causado por la sobrecarga de actividades que le han quitado el sueño y la motivación.

Esta situación le provocó una notable caída de cabello que la llevó a perder la calma, siendo finalmente diagnosticada con alopecia por estrés emocional. Ante su conmovedora publicación, muchos esperaban palabras de apoyo de Mario Hart; sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

Mario Hart anuncia malas noticias tras revelarse la enfermedad de Korina Rivadeneira

En un video cargado de emoción, Korina Rivadeneira mostró imágenes impactantes de la caída de su cabello, consecuencia de la alopecia por estrés emocional que le fue diagnosticada hace cinco meses.

La venezolana confesó que esta condición la afectó profundamente y que ha estado siguiendo tratamientos con pastillas e inyecciones para frenar el avance del problema. Además, compartió que comenzó terapia psicológica para aprender a manejar sus emociones y evitar que su estado emocional repercuta en la crianza de sus hijos.

No obstante, un detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de Mario Hart en la publicación de su esposa. El piloto no realizó comentarios ni mostró reacciones, lo que generó una ola de cuestionamientos por parte de los seguidores sobre su aparente falta de apoyo. A su vez, Korina tampoco mencionó ni agradeció públicamente al padre de sus hijos en este difícil momento.

¿A qué se debió su silencio?

Mientras Rivadeneira compartía este sensible testimonio con sus seguidores, Hart enfrentaba su propia situación durante una reciente competencia automovilística en Ecuador. El piloto explicó que el clima cambiante afectó su rendimiento, impidiéndole obtener el resultado esperado.

“Hasta una próxima oportunidad Cotopaxi!! Nos sorprendiste con tus multiclimas!!! Sol, frío, lluvia, solo faltó nieve. Tendremos revancha!!!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías con su uniforme de piloto.

Pese a su distancia inicial, la venezolana mostró apoyo incondicional a su esposo tras la competencia, felicitándolo por su esfuerzo y expresando orgullo por él.

“Merecías ganar!!!!”, escribió junto a emojis de aplausos.