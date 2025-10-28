Wapa.pe
Perú declara alerta sanitaria por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es ampayado besando apasionadamente a una rubia en plena vía pública

El empresario Jackson Mora fue captado por cámaras de Magaly Medina junto a una misteriosa rubia, dejando atrás su historia con Tilsa Lozano.

    Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es ampayado besando apasionadamente a una rubia en plena vía pública
    Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano. | Composición Wapa | Instagram
    Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es ampayado besando apasionadamente a una rubia en plena vía pública

    Jackson Mora, quien recientemente oficializó su divorcio con Tilsa Lozano, vuelve a ser noticia tras ser captado por las cámaras de Magaly TV: La Firme en una situación bastante comprometedora. El empresario fue visto acompañado de una atractiva mujer de cabello rubio, a quien llevó a su evento de artes marciales mixtas en Barranco. Entre sonrisas y gestos de cariño, Mora no dudó en besarla frente a todos, dejando claro que habría pasado página.

    Jackson Mora es ampayado pasando la noche con misteriosa mujer

    Después del evento, la pareja fue vista cenando en Miraflores cerca de la 1 de la madrugada. Al retirarse del restaurante, la mujer se acomodó sobre las piernas de Jackson Mora en el asiento delantero mientras un conductor los trasladaba rumbo a Punta Hermosa, donde finalmente pasaron la noche juntos.

    De acuerdo con el informe de Magaly Medina, alrededor de las 3:15 a. m. ambos llegaron al departamento del empresario. La acompañante, aparentemente alegre por los tragos, comenzó a bailar reguetón antes de ingresar, mientras Mora sostenía una botella de licor. A las 7 de la mañana, el equipo de ATV continuaba en el lugar, pero ninguno salió del inmueble, lo que desató rumores sobre un posible nuevo romance del exesposo de Tilsa Lozano.

    Jackson Mora revela que lloró antes de firmar su divorcio

    El exesposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora, causó sorpresa al compartir aspectos desconocidos sobre el fin de su matrimonio con la modelo y conductora. Durante una entrevista con Shirley Arica, publicada en el canal de YouTube de la ‘Chica realidad’, el peleador admitió que lloró antes de firmar los papeles del divorcio y que, a pesar de sus intentos, no logró rescatar la relación.

    Intenté salvar la relación, pero no rogué. Incluso un día antes de firmar el divorcio la llamé y le pregunté: ‘¿estás segura?’, y me respondió que sí. Solté un par de lágrimas. Después del divorcio hubo un par de coqueteos, pero no pasó nada... pero antes del divorcio, sí”, contó Mora con total sinceridad.

    Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es ampayado besando apasionadamente a una rubia en plena vía pública
    ;