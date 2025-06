Tilsa Lozano no se quedó callada y se lanzó con todo al ver las imágenes íntimas de Jackson Mora con una joven anfitriona.

Tilsa Lozano volvió a captar la atención mediática tras protagonizar un momento candente en su programa. La exvengadora no se quedó callada al referirse al reciente ampay de su exesposo, el exboxeador Jackson Mora, quien fue grabado saliendo de una discoteca en actitud cercana con una joven anfitriona.

“No me sorprende, pero sí me indigna”, manifestó Lozano con visible molestia, antes de soltar una frase que no tardó en hacerse viral en redes: “Te gusta la hue***”.

El ampay que desató la furia de Tilsa Lozano

Las imágenes difundidas no solo mostraban a Mora en el local nocturno, sino que también lo relacionaban con la misma joven con la que ya había sido visto anteriormente en el Aeropuerto Jorge Chávez. La reiteración del encuentro generó aún más controversia, sobre todo por lo reciente de su divorcio con Tilsa Lozano.

Durante el programa, Tilsa no solo expresó su molestia, sino que también lanzó comentarios irónicos dirigidos a su expareja. “Aprende de los peloteros, haz tus encerronas, invierte tu billete, no vayas a lugares públicos”, expresó, sugiriendo que Mora debería ser más cauteloso si no desea ser captado por las cámaras.

La respuesta de Jackson Mora

Frente a la ola de comentarios, Jackson Mora no se quedó en silencio. Aunque desmintió tener una relación con la anfitriona, mostró incomodidad ante la exposición pública. “Soy un hombre soltero”, afirmó, intentando minimizar el revuelo generado. No obstante, sus declaraciones no lograron frenar la polémica que ya circulaba en medios y redes sociales.

Reacciones en redes sociales