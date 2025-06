"A veces uno no cuenta algunas cosas por evitar algún problema y creo que ese es un error que lo asumo, debí decirle lo que pasó, con quiénes me reuní y con quién mantuve conversación", admitió sobre su error al decidir ocultarle a Tilsa esas reuniones.

"Ella tiene novio, se va a casar muy pronto, no he estado solo con ella, si hubiese estado solo con ella creo que sí sería una falta de respeto, pero he estado con otros empresarios (...) No hay nada, ella tiene novio, yo en ese momento tenía esposa, respeto mucho a Laura, al novio y no tengo nada más que decir", aclaró.