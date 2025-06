“A Jennifer la conozco hace 13 años, no solo estuve con ella, estuve con varias amigas más. Y no tengo nada con ella y con nadie. Ella trabaja en ese bar. No fui con ella. Yo fui un rato a saludar y me fui”, declaró en el programa ‘La Noche Habla’, donde participa su exesposa, Tilsa Lozano.