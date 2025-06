Además, la modelo aclaró que su relación con Mora no es reciente. “Lo conozco antes de que él estuviera con Tilsa”, añadió, dando a entender que hay un pasado amistoso que antecede cualquier especulación actual. A pesar de eso, una publicación en su Instagram levantó aún más el polvo: “Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas” , escribió, lo que dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas.

El exesposo de Tilsa también reveló cómo fue su reciente cruce con Arica. “Ayer salí a almorzar con mi familia al Charrúa y me la encontré y nos saludamos” , señaló, dejando en claro que no hubo más que una casualidad en su encuentro. Además, cerró el tema con una frase tajante: “La mediática es Tilsa, no yo” , resaltando su intención de mantenerse al margen de la polémica.

No obstante, en redes sociales el ambiente fue distinto. Comentarios como “Shirley no soporta a Tilsa”, “Esto no se lo perdonan por nada a Jackson” o “Bueno, ambos están solteros, no le deben nada a nadie”, invadieron las plataformas, demostrando que el público aún no supera del todo el pasado amoroso de los protagonistas.