Tilsa Lozano queda en shock tras ver juntos a Jackson Mora y Shirley Arica: “Puede hacer lo que quiera”

El 16 de junio, durante la transmisión del programa La noche habla, Tilsa Lozano se llevó una gran sorpresa al descubrir que su exesposo, Jackson Mora, y la modelo Shirley Arica habían vuelto a seguirse en Instagram. Este hecho llamó la atención del público, considerando la tensa relación que existió entre Tilsa y Shirley, y que este acercamiento ocurre justo después de la firma del divorcio entre Lozano y Mora.

Según se comentó en el programa, ambos habrían coincidido recientemente en el restaurante El Charrúa, lo que habría motivado que retomaran el contacto en redes sociales. Tilsa, quien conduce el espacio junto a Ric La Torre, no ocultó su reacción: “Yo no me voy a meter, es problema de ellos, pero en base a las cosas que él me habló de ella… yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca”.

Tilsa Lozano sobre cercanía entre Jackson Mora y Shirley Arica

Durante la emisión en vivo, Lozano confirmó que su exesposo conocía a Shirley Arica desde antes de iniciar una relación con ella, aunque se mostró incómoda con este reciente vínculo virtual. “Sé que se conocían, pero bueno…”, comentó. Al preguntarle sobre los términos que Mora habría usado anteriormente para referirse a la modelo, fue clara: “No las puedo mencionar en televisión. Son adjetivos de alto calibre”.

Ric La Torre también expresó su opinión, señalando que no suele seguir en redes sociales a personas solo por un encuentro fortuito: “Si yo me encuentro con alguien en un restaurante, no le doy follow así nomás (…) No sé cuánta gente sigue Jackson, pero entiendo que no sigue a tantas personas”, dijo, subrayando lo poco habitual del gesto por parte del exboxeador.

Tilsa insistió en que no busca generar controversia con Arica: “Shirley tiene la libertad de seguir a quien quiera y él también. Los comentarios que él tenía, nada que ver”, aseguró sin entrar en mayores detalles.

Shirley Arica y Jackson Mora se pronuncian sobre el encuentro

Por su parte, Shirley Arica confirmó en el mismo programa que se encontró con Jackson Mora en el restaurante y relató: “Me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo”. Añadió que ya conocía a Mora desde antes de que iniciara su relación con Tilsa. Posteriormente, publicó en Instagram un mensaje que generó aún más especulación: “Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas”.