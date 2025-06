En una entrevista brindada al programa ‘Día D’ , aseguró que cuenta con todos los elementos necesarios para probar que no cometió ningún abuso la noche en que ocurrieron los hechos en la vivienda de su primo Jefferson Farfán, ubicada en La Molina.

No obstante, también compartió un mensaje reflexivo en su cuenta oficial de Instagram, dejando entrever su fortaleza emocional frente a la situación que atraviesa su entorno más cercano.

“Siéntete orgulloso de lo lejos que has llegado en la vida”, fue la frase que reposteó Jefferson Farfán. Aunque no se dirigió directamente a ‘Cri Cri’, se sabe que no permanecerá en silencio y que tomará acciones legales, ya que su objetivo es que se haga justicia.