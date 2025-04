El periodista también mencionó que, aunque Farfán no intentó desentenderse del tema y su presencia en la vida de Darinka y la niña era evidente, este demoró en reconocerla. “Yo no podría decir: ‘Quería desentenderse de su última hija y de Darinka’, pero no, él estaba presente. El apartamento tal parece que lo pagaba ella, él no se desentendió de la nena, pero había una extraña demora en reconocerla, en sacar la partida de nacimiento,” comentó Bayro, alimentando aún más las dudas sobre las razones detrás del largo silencio del exfutbolista.