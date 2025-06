Según reveló el informe televisivo, la secuencia fue grabada en abril, cuando Mora aún seguía legalmente casado con la ex 'Vengadora'. Las cámaras del programa captaron al empresario compartiendo una cena en un restaurante de alta gama con una joven española, lo que ha generado sorpresa entre los seguidores de la farándula local.

Mientras tanto, Jackson Mora también ha sido cuestionado por otro episodio: su reciente aparición con una conocida anfitriona. Sobre este tema, el exdeportista aclaró su versión de los hechos. "A Jennifer la conozco hace 13 años. Estuve con más amigos, no solo con ella. Soy un hombre soltero que salí un rato a disfrutar. Estoy seguro de que salí, compartí y me retiré”, afirmó en declaraciones públicas, dejando en claro que no mantiene ningún vínculo sentimental.