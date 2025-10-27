Renato Tapia REVELA que su nueva pareja está EMBARAZADA a un año de separarse | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

¡Renato Tapia vive un momento especial! El futbolista compartió una tierna publicación en la que anunció que su actual pareja, Lesly Winkels, está embarazada de su tercer hijo, una noticia que emocionó a sus seguidores y que además reveló otro detalle inesperado: ya están comprometidos. Todo esto ocurre apenas un año después de su separación definitiva de Andrea Cordero, madre de su última hija.

Renato Tapia será papá nuevamente

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista de la Selección Peruana publicó una fotografía en la que muestra la ecografía del bebé, acompañada de unos zapatos blancos de niña y otra imagen donde aparece abrazando con ternura el vientre de Lesly Winkels, quien ya muestra un avanzado embarazo.

Aunque el jugador no escribió un mensaje largo, dejó entrever que se trata de una niña, ya que utilizó un lazo rosado en la descripción de la publicación, lo que muchos interpretaron como la confirmación del género de su tercera hija.

Las imágenes también confirmaron que la pareja está comprometida, pues Lesly luce un anillo de compromiso en una de las fotos. Además, en su biografía de Instagram aparece la inscripción “RT”, haciendo alusión a sus iniciales y a su unión con el futbolista.

Andrea Cordero revela la pérdida de su segundo bebé con Renato Tapia

Por otro lado, Andrea Cordero, exesposa del jugador, contó en una entrevista para Cero Culpas que quedó embarazada en medio del escándalo que involucró a Tapia, tras revelarse que tenía un hijo fuera de su matrimonio. A pesar de la polémica, decidió mantener a su familia unida; sin embargo, en mayo de 2023, sufrió la pérdida de su bebé poco después del parto.