“El divorcio fue lo mejor que pudo pasar, y eso es lo que ha marcado este cambio abrupto. No estaba lista, pero de un momento a otro estoy en una situación que what? y qué hago, cómo resuelvo, lloro? ¿no lloro? ¿voy detrás?” , reveló Cordero, dejando entrever la confusión que vivió en ese momento.

Con honestidad, Andrea compartió que los últimos dos meses antes de firmar el divorcio fueron especialmente difíciles. “Estuve sufriendo, así duro, duro (…) Yo en un momento dije ‘esto que te está pasando, no te lo puede hacer el amor de tu vida, no te mereces este dolor y sufrimiento’” , confesó.

“Perdí a un bebé con 6 meses de embarazo, nunca lo hice público, pero siempre había algo en mí que me dice que no iba a estar bien. Yo pierdo a mi niño y fue un proceso tremendo. Después de eso, no hubo nada que me haga dolido más”, relató visiblemente conmovida.