Korina Rivadeneira preocupa a fans al revelar diagnóstico de complicada enfermedad: "Hace cinco meses empezó esta tortura"

Korina Rivadeneira reapareció en un preocupante video en el que reveló el difícil diagnóstico de la enfermedad que enfrenta y detalló los tratamientos a los que ha sido sometida.

    Korina Rivadeneira alarmó a sus seguidores tras publicar un emotivo video en el que relató los difíciles momentos que atraviesa desde hace cinco meses, luego de recibir un diagnóstico desfavorable sobre su salud: una enfermedad originada por la crisis emocional que venía enfrentando.

    La vida de las figuras de Chollywood no está exenta de los problemas de salud, y así lo demostró Korina Rivadeneira, quien utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor testimonio sobre el mal que le fue detectado hace cinco meses y que ha impactado su rutina diaria.

    Korina Rivadeneira revela enfermedad que afecta su salud

    La actriz y modelo venezolana explicó que atraviesa una etapa emocional complicada, la cual provocó una caída excesiva del cabello, afectando su tranquilidad y su día a día junto a su familia.

    “Me sucedió hace cinco meses, empezó esta tortura, no solamente estaba perdiendo un montón de pelo, sino también la calma. Estaba trabajando muchisisísimo, dormía poco o nada y constantamente durante el día me invadían pensamientos que me saboteaban. El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y se salía un montón de pelo, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos de pelo, me comencé a preocupar porque era algo de todos los días y decía ‘a este paso me voy a quedar calva’”, contó.

    Tras acudir a una especialista, descubrió que padecía alopecia por estrés emocional, lo que marcó el inicio de un tratamiento médico integral que incluyó ajustes en su alimentación, medicación y sesiones de mesoterapia para fortalecer su cabello.

    “Lo que hizo fue mandarme tratamientos, lo que tenía era una alopecia por estrés emocional, me dijo que el pelo se me iba a caer por unos meses de forma agresiva y es así como funciona eso. Tratamientos, sprite, pastillas, tratamiento de mesoterapia, tratamiento de vitaminas, proteínas, todo dio sus frutos, ya no se me cae el pelo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, emociones y pedir ayuda cuando lo necesito”, añadió.

    Rivadeneira celebró los buenos resultados del tratamiento y mostró orgullosa la recuperación de su melena. Además, aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje de reflexión a quienes atraviesan una situación similar, instándolos a no guardar silencio ante los problemas emocionales y a buscar ayuda profesional.

    “No puede ser que me haya cerrado, bloqueado, cuando estoy con mis hijos, los disfruto y me hace feliz, cuando no, es como que, me cierro y no está bien, cuando me dejan que te saboteen todos estos pensamientos negativos, salir bien es muy difícil, no tengas miedo de buscar ayuda profesional porque todo vuelve a la normalidad y mejor, el pelo también vuelve, ya me estoy recuperando, ya no veo los huecos”, finalizó.

