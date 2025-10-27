Después de revelar todo lo que pasó con Christian Cueva , a escondidas de P amela López, Nadeska Widausky reveló todos los regalos que le hizo el futbolista.

Nadeska Widausky destapa los LUJOSOS regalos de Cueva y la TENTADORA propuesta que le hizo a espaldas de Pamela López | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / El Valor de la Verdad

Nadeska Widausky sorprendió al público tras su participación en El valor de la verdad, donde confesó haber mantenido encuentros íntimos con Christian Cueva en un Airbnb, confirmando así una de las tantas infidelidades del futbolista hacia Pamela López. La modelo contó que, aunque la cita no estaba planificada, accedió por la personalidad carismática de ‘Aladino’, quien la conquistó rápidamente.

Nadeska reveló que ambos tenían pareja en ese momento, pero que Cueva insistió en volver a verla incluso antes de viajar a Emiratos Árabes Unidos, donde debía presentarse con su club. En esa ocasión, el jugador le habría hecho una tentadora propuesta para reencontrarse fuera del país.

Aunque la modelo aseguró que no estaba dispuesta a arriesgar su relación por él, reconoció que aceptó costosos regalos del futbolista, tal como Pamela López había señalado en el pasado sobre las amantes de su esposo.

“Durante esa etapa, sí, me hizo un regalo, dinero, mil dólares, le gustaba hacerme videollamadas en ese momento, yo estaba en un país, él estaba en Emiratos. Él me invitaba a los Emiratos, me decía ‘estás súper cerca, ven’. En ese momento estaba con una persona que me daba muchísimo, ya tenía algo seguro (más de mil dólares) y dije no, no voy a perder mi tiempo”, contó.