Shirley Arica rompe su silencio sobre Jackson Mora y destroza rumores: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”. La modelo fue tajante y dejó frases que encendieron redes.

    Shirley Arica habló sobre Jackson Mora. | Composición Wapa.
    La modelo Shirley Arica volvió a encender titulares luego de que en redes circularan imágenes que la mostraban en un conocido local de Miraflores junto a Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano. Los rumores de un nuevo romance no tardaron en llegar, pero fiel a su estilo frontal, la popular Chica Realidad no dudó en responder con frases que dejaron a todos con la boca abierta.

    Shirley Arica se refirió sobre Jackson Mora

    En entrevista con Magaly Medina, Arica fue contundente al marcar distancia del boxeador: “Sí, ese sí me invitó. Sí, pero él me va a tirar maíz toda su vida porque yo nunca le voy a hacer caso. Yo le he dicho, Jackson no me odies”, comentó entre risas.

    La modelo no se quedó ahí y, con ironía, lanzó la frase que se viralizó de inmediato: “Imposible, es que hay feos y feos. Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”.

    Las declaraciones desataron una ola de reacciones en redes, donde muchos consideraron que Shirley no solo negó el romance, sino que además se burló abiertamente del físico del boxeador.

    Shirley Arica se sincera sobre su “no interés” en Jackson Mora

    Magaly quiso profundizar y le preguntó si su rechazo tenía que ver con falta de dinero. Shirley no perdió la oportunidad de dejar otra frase venenosa:
    “Yo estoy interesada. (¿Tú crees que si tuviera plata lo hubieran dejado?) Aparenta, eso sí, aquí hay gato encerrado”.

    Pese a sus comentarios picantes, Arica reconoció que Mora ha sido caballeroso con ella: “Aparenta bien, pone la juerga, es súper un caballero, tiene tu chófer, seguridad, te manda a tu casa, te recoge. Sí, es bien caballero. Pero no es mi tipo”, aclaró.

    Y para cerrar con su característico humor, soltó entre carcajadas: “Hay feos y feos, este ya es muy feo. Ay, no, Dios mío. ¡Ay!, me va a eliminar. Me va a dejar de seguir ahora. Ay, pero monstruo, tú sabes que yo te lo digo con amor”.

    Con estas declaraciones, Shirley Arica dejó claro que, aunque pueda reírse del tema, no existe ni la más mínima posibilidad de romance con Jackson Mora.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

