    Tula Rodríguez fastidiada por imagen donde ‘abraza’ a Gisela Valcárcel: “¿Cuál es la necesidad?”
    La presencia de Tula Rodríguez en el set de Ponte en la cola se convirtió en tendencia luego de que la conductora fuera sorprendida con una proyección digital inesperada. El 17 de septiembre, durante su participación en el espacio de Ricardo Rondón y Michelle Soifer, el equipo de producción utilizó inteligencia artificial para mostrar una imagen de Tula abrazando a Gisela Valcárcel, reviviendo un tema que ella ha preferido mantener al margen.

    La reacción de Tula al ver la imagen

    El gesto generó incomodidad en pleno programa en vivo. Rodríguez no pudo evitar preguntar con tono sorprendido: “¿Esa soy yo? ¿Por qué haces eso? ¿Cuál era la necesidad?”.

    Aunque el momento resultó tenso, la exbailarina eligió responder con humor y hasta bromeó con los conductores, sugiriendo que repitieran la dinámica con otras duplas que también han tenido distancias públicas.

    Como se sabe, la relación entre Tula y Gisela se quebró hace años tras la separación de Javier Carmona, expareja de Valcárcel, quien más adelante inició una relación con Rodríguez. Desde entonces, ambas figuras no han vuelto a coincidir en un mismo escenario.

    Tula descarta trabajar con Ethel Pozo

    Durante la misma semana, Tula volvió a dar de qué hablar cuando fue consultada sobre una posible participación actoral junto a Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel. Su respuesta fue clara:
    “No… no sé… no, no, yo la verdad no quiero minimizar a nadie pero digamos que me gustaría compartir siempre con los compañeros actores, con las actrices”.

    Al aclarar sus palabras, Rodríguez explicó que valora compartir roles con artistas formados, recordando su propio camino: “Yo he sido bailarina y al inicio decían, ‘no, ella no’ y con mi actuación, con mi chamba, bueno… empecé”.

    Con estas declaraciones, la conductora dejó en evidencia que, pese a mantener una postura diplomática, sigue marcando distancia frente al círculo más cercano de Gisela.

