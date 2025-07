Flor aseguró que la relación entre Onelia y Mario Irivarren ya había terminado antes de la boda mencionada y antes de que se filtrara el polémico audio que generó múltiples especulaciones. Según sus declaraciones, la joven tuvo una noche especial con Uriel Romero. “De muy buena fuente sé que consiguió el contacto de ‘Futuro’, que es el ex de Shirley Arica, un puertorriqueño que vive en Chile muy reconocido allá”, comentó Flor. “Se conocieron ahí. No sé si ella lo buscó precisamente a él, le llegó el contacto, no sé tanto detalle, pero lo que me dijeron de parte de él es que estuvieron junto”, agregó.