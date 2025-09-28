Magaly Medina admitió que el estrés le pasa factura y, aunque no planea un descanso, no descarta dejar la TV en 2026.

Magaly Medina, con 27 años ininterrumpidos en la televisión, se ha consolidado como una de las conductoras más influyentes y queridas del país. Sin embargo, a pocos meses de cerrar el año, sorprendió al revelar que el desgaste y el estrés le están pasando factura. En una reciente entrevista, confesó que su canal no le brinda apoyo y que esta presión podría llevarla a retirarse en 2026, dejando abierta la posibilidad de una pausa en su carrera.

¿'Magaly Tv, La Firme' continuará en la televisión?

En una conversación con el diario Trome, la reconocida ‘Urraca’ confesó que su nivel de cansancio ha alcanzado un punto alarmante. “Ahorita estoy muy cansada y no tengo claro si el próximo año sigo o no. Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador”, expresó.

Luego, detalló que una de las razones que podría motivar su salida en el 2026 es que, a su parecer, los programas que la anteceden no generan el impacto necesario para dejarle un buen respaldo. Asimismo, considera que la carga de responsabilidad es excesiva y que es la única que se toma con seriedad la competencia por la audiencia. "Mi salud se ha resentido por demasiado estrés", dijo.

Magaly Medina cuestiona las decisiones de ATV

Magaly también señaló que ATV ha descuidado gran parte de su programación. Incluso si deciden retirar el espacio de Andrea Llosa, el canal parece haberse conformado con mantener programas que apenas alcanzan tres o cuatro puntos de rating, cuando en el pasado llegó a ocupar el segundo lugar entre los canales más vistos de la televisión peruana.

Por otro lado, descartó la idea de tomar un año sabático, ya que disfruta estar en constante actividad y vivir la adrenalina que le genera el periodismo. No obstante, admitió sentirse desprotegida dentro de su propia casa televisiva. Asimismo, recordó que su programa continúa siendo fuente de contenido para varios espacios de espectáculos en otros canales.