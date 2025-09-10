El programa 'Andrea' de Andrea Llosa podría estar en sus últimos meses de emisión, según rumores de 'Chimi Churri', que indican una posible salida del aire en octubre.

‘Andrea’, uno de los programas más reconocidos de ATV, conducido por Andrea Llosa, estaría atravesando sus últimos meses en la televisión peruana. De acuerdo con rumores difundidos por ‘Chimi Churri’, la producción saldría de la programación en octubre, cerrando así un ciclo que se ha mantenido por años al aire.

Revelan supuesta salida del aire de programa 'Andrea' de Andrea Llosa

El espacio televisivo liderado por Andrea Llosa estaría viviendo sus últimos meses en la pantalla de ATV. De acuerdo con información difundida por el portal digital ‘Chimi Churri’ de Trivu TV, el programa ‘Andrea’ podría salir del aire en octubre, lo que pondría fin a varios años de transmisión continua. Esta noticia ha despertado inquietud entre los seguidores del formato, quienes se preguntan qué ocupará el horario estelar que dejaría vacante.

En una reciente entrega de ‘Chimi Churri’, el conductor Toñizonte compartió detalles sobre lo que habría escuchado de una persona cercana a canal 9. “Alguien que trabajaba en canal 9 me dijo que tu madrina Andrea va hasta octubre. (…) por su fabuloso rating,” señaló en vivo, sugiriendo que la decisión estaría vinculada a los números de audiencia.

¿Qué programa reemplazaría a 'Andrea' tras su supuesta salida del aire?

La incertidumbre en torno al futuro de ‘Andrea’ continúa creciendo, y no solo entre los televidentes, sino también en el entorno de ATV. Los conductores debatieron posibles alternativas para cubrir el espacio que dejaría el programa en la parrilla, mencionando opciones como sumar una nueva telenovela o mover el horario de ‘Alto al crimen’ para colocarlo antes de ‘Magaly TV La Firme’, uno de los programas más vistos de la noche.

Durante la conversación, los presentadores señalaron que todavía no habría una decisión definitiva por parte del canal, por lo que la franja horaria sigue en evaluación. La falta de un anuncio oficial mantiene a los seguidores a la expectativa de lo que podría ocurrir.

Por su parte, Andrea Llosa no se ha pronunciado acerca de las versiones que circulan sobre su salida del aire, lo que aumenta el suspenso en torno a su continuidad en ATV. Todo apunta a que un comunicado oficial podría emitirse en los próximos días.