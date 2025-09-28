Paco Bazán sorprende al ofrecer disculpas públicas a Magaly Medina y abre la puerta a un reencuentro: "El lunes habrá cositas"

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas a Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”. ¿Se viene la reconciliación más esperada de ATV?

La tensión entre Paco Bazán y Magaly Medina podría estar llegando a su fin. Tras meses de distanciamiento, críticas y pullazos televisivos, el conductor deportivo sorprendió a sus seguidores al enviar un mensaje conciliador y anunciar que podrían verse juntos otra vez frente a cámaras.

Paco Bazán sobre posible amiste con Magaly: “El lunes habrá cositas”

Durante su programa El Deportivo en otra cancha, Bazán encendió la expectativa con una frase inesperada: “No puedo adelantar nada, pero el lunes habrá cositas, habrá reencuentros”.

El exarquero reconoció que las opiniones de Magaly, aunque duras, lo llevaron a repensar su actitud: “He recibido la crítica honesta y genuina. Magaly, a quien haya correspondido, me han hecho reflexionar y he sabido agradecer en silencio”.

El origen del distanciamiento

La pelea se remonta a mayo de 2025, cuando Bazán se reunió con Jefferson Farfán, pese a que ATV —el canal donde trabaja junto a Medina— mantiene procesos legales con el exfutbolista. La conductora lo consideró una traición: “Nuestro compañero de canal, el que me llama madrina y ha sido mi sobón de mucho tiempo, resulta que se fue envuelto en papel de regalo, con un moño enorme, a reunirse con Farfán”.

Las críticas de Medina no se quedaron ahí. Lo acusó de incoherencia en sus opiniones sobre Reimond Manco y de incomodarse cuando en televisión se referían a su pareja, Susana Alvarado, como “cumbiambera”.

“Pensé que Paco era un tipo con dignidad y amor propio, y no para que se vaya a arrastrar como si fuera un felpudo en la casa de Farfán”, disparó la periodista en su programa.

Un tono conciliador de Bazán

A diferencia de meses atrás, Bazán ahora descarta cualquier guerra con Medina: “Yo a Magaly le guardo respeto, hay admiración y es la reina de ATV”. Incluso reconoció que no todas las críticas deben asumirse como ataques: “Ella hace su trabajo y lo hace muy bien, da su opinión y puede venir con una crítica. Si han sido duras, las he tomado de manera constructiva”.

¿Reconciliación en camino?