Paco Bazán sorprende al ofrecer disculpas públicas a Magaly Medina y abre la puerta a un reencuentro: "El lunes habrá cositas"

Falleció Camucha Negrete a los 80 años

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    La tensión entre Paco Bazán y Magaly Medina podría estar llegando a su fin. Tras meses de distanciamiento, críticas y pullazos televisivos, el conductor deportivo sorprendió a sus seguidores al enviar un mensaje conciliador y anunciar que podrían verse juntos otra vez frente a cámaras.

    Paco Bazán sobre posible amiste con Magaly: “El lunes habrá cositas”

    Durante su programa El Deportivo en otra cancha, Bazán encendió la expectativa con una frase inesperada: “No puedo adelantar nada, pero el lunes habrá cositas, habrá reencuentros”.

    El exarquero reconoció que las opiniones de Magaly, aunque duras, lo llevaron a repensar su actitud: “He recibido la crítica honesta y genuina. Magaly, a quien haya correspondido, me han hecho reflexionar y he sabido agradecer en silencio”.

    El origen del distanciamiento

    La pelea se remonta a mayo de 2025, cuando Bazán se reunió con Jefferson Farfán, pese a que ATV —el canal donde trabaja junto a Medina— mantiene procesos legales con el exfutbolista. La conductora lo consideró una traición: “Nuestro compañero de canal, el que me llama madrina y ha sido mi sobón de mucho tiempo, resulta que se fue envuelto en papel de regalo, con un moño enorme, a reunirse con Farfán”.

    Las críticas de Medina no se quedaron ahí. Lo acusó de incoherencia en sus opiniones sobre Reimond Manco y de incomodarse cuando en televisión se referían a su pareja, Susana Alvarado, como “cumbiambera”.

    “Pensé que Paco era un tipo con dignidad y amor propio, y no para que se vaya a arrastrar como si fuera un felpudo en la casa de Farfán”, disparó la periodista en su programa.

    Un tono conciliador de Bazán

    A diferencia de meses atrás, Bazán ahora descarta cualquier guerra con Medina: “Yo a Magaly le guardo respeto, hay admiración y es la reina de ATV”. Incluso reconoció que no todas las críticas deben asumirse como ataques: “Ella hace su trabajo y lo hace muy bien, da su opinión y puede venir con una crítica. Si han sido duras, las he tomado de manera constructiva”.

    ¿Reconciliación en camino?

    Aunque Medina no se ha pronunciado tras las disculpas, el anuncio de Bazán dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en Magaly TV La Firme. Para el público, que ha seguido de cerca cada cruce de declaraciones, este giro marca un nuevo capítulo en una relación televisiva que parecía rota.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paco Bazán sorprende al ofrecer disculpas públicas a Magaly Medina y abre la puerta a un reencuentro: "El lunes habrá cositas"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

