María José, nieta de Camucha Negrete , comparte emotivos mensajes y videos recordando a la actriz, mientras la familia honra su legado con cariño.

La reconocida actriz Camucha Negrete falleció la madrugada del sábado 27 de setiembre, según confirmaron sus familiares. Entre los primeros en expresar su dolor estuvo su nieta, María José Mejía Gensollen, quien compartió conmovedoras publicaciones en redes sociales para despedirse de su abuela. A través de mensajes llenos de amor y nostalgia, María José recordó la profunda relación que mantenía con Camucha y el cariño inmenso que siempre le tuvo, conmoviendo a sus seguidores.

Nieta de Camucha Negrete deja sentido mensaje en redes sociales

María José Mejía Gensollen, nieta de Camucha Negrete, utilizó su cuenta de Instagram para compartir videos de los últimos meses de vida de la actriz, quien en abril pasado celebró sus 80 años. “Te amamos con todo el alma”, escribió la joven.

En uno de los videos, Camucha aparece junto a parte del elenco de su última obra, Monólogos de la vagina, aunque por su delicada salud tuvo que abandonar los escenarios. “Increíble que esto sea hace menos de tres meses y ahora pasando momentos tan duros”, comentó poco antes de su muerte.

En otra publicación, María José mostró a la actriz compartiendo con la familia. “Gracias mi Camuchita por todo tu amor, tus enseñanzas en nosotras es lo más valioso que tenemos de ti. ¡Te amamos hasta el fin del mundo!”, expresó.

No fue la única nieta en despedirse; Paula Mejía, quien recientemente habló sobre la delicada salud de Camucha, compartió una tierna foto sosteniendo la mano de su abuela.