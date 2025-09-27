Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ESTADOS UNIDOS permitirá ingreso legal SIN VISA NI PASAPORTE para este grupo de personas con ESTE DOCUMENTO

Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”

María José, nieta de Camucha Negrete, comparte emotivos mensajes y videos recordando a la actriz, mientras la familia honra su legado con cariño.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”
    Nieta de Camucha Negrete tras muerte | Composición Wapa | Instagram
    Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”

    La reconocida actriz Camucha Negrete falleció la madrugada del sábado 27 de setiembre, según confirmaron sus familiares. Entre los primeros en expresar su dolor estuvo su nieta, María José Mejía Gensollen, quien compartió conmovedoras publicaciones en redes sociales para despedirse de su abuela. A través de mensajes llenos de amor y nostalgia, María José recordó la profunda relación que mantenía con Camucha y el cariño inmenso que siempre le tuvo, conmoviendo a sus seguidores.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¿De qué murió Camucha Negrete? La verdad detrás de la enfermedad que apagó la vida de la gran actriz peruana

    Nieta de Camucha Negrete deja sentido mensaje en redes sociales

    María José Mejía Gensollen, nieta de Camucha Negrete, utilizó su cuenta de Instagram para compartir videos de los últimos meses de vida de la actriz, quien en abril pasado celebró sus 80 años. “Te amamos con todo el alma”, escribió la joven.

    En uno de los videos, Camucha aparece junto a parte del elenco de su última obra, Monólogos de la vagina, aunque por su delicada salud tuvo que abandonar los escenarios. “Increíble que esto sea hace menos de tres meses y ahora pasando momentos tan duros”, comentó poco antes de su muerte.

    En otra publicación, María José mostró a la actriz compartiendo con la familia. “Gracias mi Camuchita por todo tu amor, tus enseñanzas en nosotras es lo más valioso que tenemos de ti. ¡Te amamos hasta el fin del mundo!”, expresó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Gisela Valcárcel se quiebra al recibir la noticia de la muerte de Camucha Negrete: “Una mujer llena de sueños”

    No fue la única nieta en despedirse; Paula Mejía, quien recientemente habló sobre la delicada salud de Camucha, compartió una tierna foto sosteniendo la mano de su abuela.

    Camucha Negrete falleció a los 80 años tras una prolongada enfermedad hepática. Sus familiares confirmaron la noticia y agradecieron las muestras de cariño recibidas. “Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones… Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento”, indicaron en el comunicado compartido en Instagram.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿De qué murió Camucha Negrete? La verdad detrás de la enfermedad que apagó la vida de la gran actriz peruana

    La grave enfermedad de Christian Rodríguez se agrava tras brutal ataque de Gustavo Salcedo

    Abogado de Jefferson Farfán filtró identidad de la víctima en vivo y Magaly enfurece

    Greissy Ortega confesó si su primer hijo es de Edwin Sierra y revela medida de familia de Ítalo Villaseca

    Sale a la luz VIDEO INÉDITO que revela cómo es el VERDADERO TRATO entre Susana Alvarado y Briela Cirilo

    Lo más vistos en Farándula

    Isabel Acevedo manda contundente mensaje tras advertencia de Karla Tarazona: "La diferencia entre tú y yo es..."

    Gisela Valcárcel se quiebra al recibir la noticia de la muerte de Camucha Negrete: “Una mujer llena de sueños”

    La INSÓLITA REACCIÓN de hija de Marcelo Tinelli al enterarse de la SEPARACIÓN con Milett: "Gracias"

    Jefferson Farfán envía carta notarial a ‘Cri Cri’ y lanza advertencia por El Valor de la Verdad

    ¿Quién es Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla ampayado en un hotel con una misteriosa mujer?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;