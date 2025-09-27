Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La reconocida actriz Camucha Negrete falleció la madrugada del sábado 27 de setiembre, según confirmaron sus familiares. Entre los primeros en expresar su dolor estuvo su nieta, María José Mejía Gensollen, quien compartió conmovedoras publicaciones en redes sociales para despedirse de su abuela. A través de mensajes llenos de amor y nostalgia, María José recordó la profunda relación que mantenía con Camucha y el cariño inmenso que siempre le tuvo, conmoviendo a sus seguidores.
Nieta de Camucha Negrete deja sentido mensaje en redes sociales
María José Mejía Gensollen, nieta de Camucha Negrete, utilizó su cuenta de Instagram para compartir videos de los últimos meses de vida de la actriz, quien en abril pasado celebró sus 80 años. “Te amamos con todo el alma”, escribió la joven.
En uno de los videos, Camucha aparece junto a parte del elenco de su última obra, Monólogos de la vagina, aunque por su delicada salud tuvo que abandonar los escenarios. “Increíble que esto sea hace menos de tres meses y ahora pasando momentos tan duros”, comentó poco antes de su muerte.
En otra publicación, María José mostró a la actriz compartiendo con la familia. “Gracias mi Camuchita por todo tu amor, tus enseñanzas en nosotras es lo más valioso que tenemos de ti. ¡Te amamos hasta el fin del mundo!”, expresó.
No fue la única nieta en despedirse; Paula Mejía, quien recientemente habló sobre la delicada salud de Camucha, compartió una tierna foto sosteniendo la mano de su abuela.
Camucha Negrete falleció a los 80 años tras una prolongada enfermedad hepática. Sus familiares confirmaron la noticia y agradecieron las muestras de cariño recibidas. “Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones… Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento”, indicaron en el comunicado compartido en Instagram.