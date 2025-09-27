La reconocida actriz peruana Carmen Julia Chávez Negrete, popularmente conocida como Camucha Negrete, falleció a los 80 años luego de atravesar una compleja etapa de salud derivada de problemas en el hígado que deterioraron gravemente su estado físico.

Días atrás, su nieta Paula Mejía había manifestado públicamente la preocupación de la familia por la delicada condición de la primera actriz nacional, considerada una de las figuras más emblemáticas del teatro y la televisión peruana.

La noticia de su partida generó una ola de mensajes de pesar en redes sociales, donde miles de seguidores lamentaron la pérdida de una artista que, gracias a su talento y carisma, se ganó un lugar especial en el corazón del público.