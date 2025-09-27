Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ESTADOS UNIDOS permitirá ingreso legal SIN VISA NI PASAPORTE para este grupo de personas con ESTE DOCUMENTO

Falleció Camucha Negrete a los 80 años

Tras una complicada enfermedad, la actriz Camucha Negrete falleció a los 80 años. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Falleció Camucha Negrete a los 80 años
    Falleció Camucha Negrete a los 80 años | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Falleció Camucha Negrete a los 80 años

    La reconocida actriz peruana Carmen Julia Chávez Negrete, popularmente conocida como Camucha Negrete, falleció a los 80 años luego de atravesar una compleja etapa de salud derivada de problemas en el hígado que deterioraron gravemente su estado físico.

    Días atrás, su nieta Paula Mejía había manifestado públicamente la preocupación de la familia por la delicada condición de la primera actriz nacional, considerada una de las figuras más emblemáticas del teatro y la televisión peruana.

    wapa.pe

    La noticia de su partida generó una ola de mensajes de pesar en redes sociales, donde miles de seguidores lamentaron la pérdida de una artista que, gracias a su talento y carisma, se ganó un lugar especial en el corazón del público.

    Con una carrera que se extendió por varias décadas en los escenarios y en la pantalla, Camucha Negrete se consolidó como un verdadero ícono cultural del país, dejando huella en producciones que marcaron a distintas generaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Falleció Camucha Negrete a los 80 años
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Falleció Camucha Negrete a los 80 años

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;