¿De qué murió Camucha Negrete? La verdad detrás de la enfermedad que apagó la vida de la gran actriz peruana

La recordada actriz Camucha Negrete falleció causando gran pesar en el mundo artístico, mientras que su familia confirmó que enfrentaba una delicada enfermedad.

    La destacada actriz y conductora Camucha Negrete, con una trayectoria de varias décadas en la televisión y el teatro peruano, falleció a los 80 años, dejando una profunda huella en el medio artístico y en la memoria colectiva del país.

    En las últimas semanas, su delicado estado de salud había despertado preocupación, especialmente luego de que su nieta, Paula Mejía, revelara que la artista estaba bajo cuidados especiales en su hogar debido a una grave afección hepática que le impedía iniciar cualquier tratamiento.

    ¿De qué murió Camucha Negrete?

    El sábado 27 de septiembre se confirmó su sensible partida. En diálogo con América Hoy, su nieta había detallado previamente: “No puede hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa, nomás. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella”.

    Según familiares, la primera actriz nacional luchaba contra un avanzado cáncer de hígado, diagnóstico que en los últimos meses deterioró significativamente su salud y la obligó a permanecer bajo estricta supervisión médica hasta sus últimos días.

    Antecedentes médicos

    La enfermedad hepática de Camucha Negrete se relacionaba con complicaciones previas. Años atrás, la propia artista contó en una entrevista con Día D que había sido diagnosticada con pancreatitis, lo que la llevó a atravesar dos internamientos consecutivos y a seguir un control riguroso de su salud desde

    Brenda Quiroz

