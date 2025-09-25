Paco Bazán sin roches habla de Magaly Medina: “Para que exista una pelea tiene que haber dos”

Paco Bazán responde a críticas, defiende a Susana Alvarado y prepara su show “Se busca madrina” . Además, le lanza dardos a Magaly Medina tras sus duras declaraciones.

Paco Bazán no se guarda nada. El exfutbolista y conductor reveló que está listo para estrenar su unipersonal “Se busca madrina”, el próximo 1 de octubre en La Estación de Barranco, una propuesta cargada de humor y vivencias personales.

“Como saben, me han desterrado, me han borrado de la lista, me he quedado sin madrina y esto para mí es un drama”, comentó entre risas.

Con ironía, sumó: “Si Shakira, Pamela López o Samahara han demostrado que las mujeres ya no lloran, sino que facturan, entonces que lo haga también el ahijado”.

El presentador resaltó que este proyecto es un sueño cumplido: “Más allá de las bromas, este unipersonal me llena de ilusión porque siempre quise hacerlo”.

Paco Bazán se habla de su relación con Susana Alvarado: “No me molesta que le digan cumbiambera”

Cuando le preguntaron si le incomoda que su pareja, la cantante Susana Alvarado, reciba comentarios por pertenecer a Corazón Serrano, Paco fue contundente:

“No me molesta que le digan cumbiambera a Susana. Lo que sí he sentido es que, a veces, usan a esa persona que no está en la mesa para tocarme a mí. Obviamente, eso sí me incomoda”.

El exarquero reconoció que su vida cambió: “Antes era el soltero codiciado, el galán de la TV. Ahora me preguntan si soy el papá de Paul Michael o el colágeno de Pamela López”, dijo con sarcasmo.

Magaly Medina vs. Paco Bazán: ¿hay reconciliación posible?

Pese a los constantes roces mediáticos, Paco dejó claro que no busca pleitos con la ‘Urraca’: “Para que haya una pelea tienen que ser dos. Yo a Magaly le guardo respeto, es la reina de ATV. Ella hace su trabajo y lo hace muy bien. Si alguna crítica fue dura, tomé la que correspondía de manera constructiva”.

Sin embargo, Magaly Medina no se guardó nada y, en su programa, arremetió contra él:“Lo acogíamos en el programa porque parecía un caballerito, pero después se convirtió en otro. Quizás esa era su verdadera cara y lo demás fue una actuación”.