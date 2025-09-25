Paco Bazán sin roches habla de Magaly Medina: “Para que exista una pelea tiene que haber dos”

Wapa.pe
Paco Bazán responde a críticas, defiende a Susana Alvarado y prepara su show "Se busca madrina". Además, le lanza dardos a Magaly Medina tras sus duras declaraciones.

    Paco Bazán no se guarda nada. El exfutbolista y conductor reveló que está listo para estrenar su unipersonal “Se busca madrina”, el próximo 1 de octubre en La Estación de Barranco, una propuesta cargada de humor y vivencias personales.
    “Como saben, me han desterrado, me han borrado de la lista, me he quedado sin madrina y esto para mí es un drama”, comentó entre risas.

    Con ironía, sumó: “Si Shakira, Pamela López o Samahara han demostrado que las mujeres ya no lloran, sino que facturan, entonces que lo haga también el ahijado”.

    wapa.pe

    El presentador resaltó que este proyecto es un sueño cumplido: “Más allá de las bromas, este unipersonal me llena de ilusión porque siempre quise hacerlo”.

    Paco Bazán se habla de su relación con Susana Alvarado: “No me molesta que le digan cumbiambera”

    Cuando le preguntaron si le incomoda que su pareja, la cantante Susana Alvarado, reciba comentarios por pertenecer a Corazón Serrano, Paco fue contundente:
    “No me molesta que le digan cumbiambera a Susana. Lo que sí he sentido es que, a veces, usan a esa persona que no está en la mesa para tocarme a mí. Obviamente, eso sí me incomoda”.

    El exarquero reconoció que su vida cambió: “Antes era el soltero codiciado, el galán de la TV. Ahora me preguntan si soy el papá de Paul Michael o el colágeno de Pamela López”, dijo con sarcasmo.

    Magaly Medina vs. Paco Bazán: ¿hay reconciliación posible?

    Pese a los constantes roces mediáticos, Paco dejó claro que no busca pleitos con la ‘Urraca’: “Para que haya una pelea tienen que ser dos. Yo a Magaly le guardo respeto, es la reina de ATV. Ella hace su trabajo y lo hace muy bien. Si alguna crítica fue dura, tomé la que correspondía de manera constructiva”.

    wapa.pe

    Sin embargo, Magaly Medina no se guardó nada y, en su programa, arremetió contra él:“Lo acogíamos en el programa porque parecía un caballerito, pero después se convirtió en otro. Quizás esa era su verdadera cara y lo demás fue una actuación”.

    Además, cuestionó la sinceridad de sus disculpas públicas: “Se le ha vuelto costumbre pedir perdón, pero luego vuelve a lo mismo. Ese perdón no vale nada”.

