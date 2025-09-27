La defensa legal de Christian Rodríguez reveló información alarmante acerca de su estado de salud y advirtió que sus padecimientos previos podrían dificultar su proceso de recuperación. ¿Qué dirá Maju Mantilla ?

La grave enfermedad de Christian Rodríguez se agrava tras brutal ataque de Gustavo Salcedo: un golpe en la cabeza podría complicarlo todo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

En la última edición de su programa, Magaly Medina presentó el testimonio de la doctora Gabriela Navarro, abogada de Christian Rodríguez, quien permanece bajo estricta observación médica luego de ser golpeado por Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla.

Según la letrada, el productor no solo enfrenta las secuelas del ataque, sino que además padece un problema de salud preexistente que podría complicar su recuperación. “Él está con una conmoción, está siendo evaluado clínicamente, él es un paciente también de una enfermedad crónica, que todo esto le afecta aún más”, explicó la abogada en el espacio televisivo de ATV.

El diagnóstico aún es incierto

La situación médica de Rodríguez continúa siendo reservada. Gabriela Navarro indicó que los especialistas siguen evaluándolo y que todavía no hay un informe definitivo. “Esperemos que en las próximas horas tengamos un diagnóstico más certero”, señaló, destacando que la atención principal está enfocada en su recuperación neurológica y en evitar una posible descompensación debido a su enfermedad crónica.

El seguimiento previo al ataque

El caso también ha despertado polémica por los antecedentes del ataque. Magaly Medina reveló que Salcedo habría estado siguiendo a Rodríguez durante varios días, accediendo incluso a su ubicación. “En lugar de buscar ayuda, había logrado parecer de alguna forma seguir obsesionado con este productor, al punto de saber dónde se encontraba”, comentó la periodista.

Además, mostró supuestos mensajes enviados por Salcedo a un investigador con la localización exacta de Rodríguez. “A las 10:42 le escribe Gustavo a uno de los investigadores: ‘Apareció Christian como si nosotros lo hubiéramos buscado cuando a nosotros no nos interesaba…’ Le manda la dirección exacta con el mapa… ¿Cómo sabía que ahí se ubicaba Christian Rodríguez?”, cuestionó la conductora.

El contexto con Maju Mantilla

Este episodio volvió a poner en el ojo público a Maju Mantilla, exconductora y exreina de belleza, quien fue vinculada sentimentalmente con Rodríguez en medio de rumores de infidelidad a su esposo. Aunque nunca se confirmó oficialmente un romance, esta versión habría alimentado la tensión entre los involucrados.

