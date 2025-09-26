Wapa.pe
ESTADOS UNIDOS permitirá ingreso legal SIN VISA NI PASAPORTE para este grupo de personas con ESTE DOCUMENTO

Christian Rodríguez revela inéditos detalles del fuerte ataque habría sufrido por parte de Gustavo Salcedo

El exproductor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez, decidió hablar luego de la violenta agresión que habríado sufrido a manos de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla.

    Christian Rodríguez Portugal, exproductor del programa Arriba mi gente, ofreció su primera versión pública sobre la violenta agresión que sufrió y en la que señala como responsable a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla.

    En un reportaje emitido por Amor y Fuego, se mostraron imágenes exclusivas donde Rodríguez aparece ensangrentado y evidentemente afectado tras el incidente ocurrido a la salida de un estudio de abogados en San Borja. Allí, relató cómo fue embestido por un vehículo. “Vino desde allá a toda velocidad y se fue. En carro, me ha chocado, me ha embestido”, declaró con evidente impacto emocional.

    Ataque presenciado por su familia

    El productor detalló que al momento del ataque estaba acompañado por su esposa y su hijo menor, quienes presenciaron lo sucedido. Ante las autoridades, Rodríguez no dudó en identificar al agresor: “He reconocido a la persona y es Gustavo Salcedo”, aseguró mientras se encontraba sentado con la cabeza ensangrentada.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Maju Mantilla REAPARECE en redes tras post de Gustavo Salcedo que dedicó a su hija: “Quiero decirles que…”

    Testimonio del momento

    Según su versión, tras ser embestido, Salcedo descendió del automóvil y lo golpeó de manera directa. “Me ha embestido, ha bajado del carro, yo ya estaba con mi hijo (…) mi hijo estaba dentro del carro, mi esposa ya había entrado y yo iba a entrar”, narró consternado.

    El productor también explicó que intentó esquivar el impacto al notar que el vehículo se aproximaba con rapidez, pero no logró hacerlo completamente. “Cuando he visto que el carro venía a toda velocidad desde allá a chocarme, yo me he movido y me ha chocado en la parte de atrás del carro. Él ha bajado y ahí ha empezado a golpearme”, agregó.

    Finalmente, Rodríguez reiteró haber reconocido de inmediato a su agresor y lo confirmó ante cámaras y autoridades: “He sido agredido físicamente. He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”.

