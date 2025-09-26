¡Reapareció! Maju Mantilla volvió a brillar sobre la pasarela en Trujillo, durante el desfile de Isa Torres en Inspira Moda Perú 2026. La ex Miss Mundo y reconocida figura de la televisión sorprendió al público con su elegancia, carisma y look glamorosos, mientras evocaba sus primeros pasos en la moda en su ciudad natal. Entre aplausos y ovaciones, Mantilla agradeció la oportunidad de regresar a sus raíces, conectándose nuevamente con la esencia de su carrera y con la energía vibrante de la industria local.

Maju Mantilla regresa a las pasarelas en Trujillo

La participación de Maju Mantilla en el desfile de Isa Torres fue ovacionada por los asistentes, quienes se pusieron de pie para aplaudirla. En el escenario, la conductora fue presentada como “la señora Maju Mantilla” entre vítores y aplausos, conquistando al público con su estilo. Optó por un sastre verde esmeralda, un tono que promete ser tendencia para la temporada verano-invierno, dejando una fuerte impresión de elegancia y buen gusto.

El desfile formó parte de Inspira Moda Perú, un evento dedicado a destacar el talento nacional. Trujillo se convirtió en el epicentro donde se reunieron diseñadores emergentes y figuras consolidadas, y la aparición de Mantilla se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Maju Mantilla deslumbra en pasarela de Trujillo

Durante su intervención, Maju Mantilla compartió un recuerdo íntimo de sus inicios en el modelaje: “Regresar a una pasarela en Trujillo me trae lindos recuerdos porque así me inicié, y justo con Isa Torres, que está detrás del escenario, cuando empecé modelando”. Sus palabras despertaron la empatía del público, especialmente de las jóvenes que actualmente siguen el mismo camino en la moda.