Maju Mantilla reaparece en TV tras divorcio y deslumbra con look empoderado digno de reinaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Maju Mantilla reapareció esta mañana en su programa ‘Arriba mi Gente’ tras su breve ausencia, luego de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio. Tras dos días fuera del aire, la exreina de belleza regresó este lunes 25 de agosto con una imagen imponente y un look digno de reina. La conductora brilló junto a sus compañeros de conducción, mostrando seguridad y estilo, dejando atrás los rumores sobre su repentina desaparición y reafirmando su presencia en la televisión con fuerza y elegancia, lista para seguir conquistando al público.
Maju Mantilla deslumbra en TV tras su separación de Gustavo Salcedo
Con un ingreso radiante, Maju Mantilla volvió a las pantallas tras días de ausencia, dejando claro que su estilo glamoroso y elegante sigue intacto. La conductora deslumbra con un look fucsia vibrante, un color que no pasa desapercibido y que refleja energía y confianza. Su conjunto de dos piezas sigue las tendencias más actuales, combinando frescura y sofisticación, demostrando que domina el arte de vestirse con estilo incluso en momentos personales complejos.
El crop top con hombros globo aporta volumen y modernidad, mientras que la falda de tiro alto con pliegues frontales y abertura en la pierna resalta su figura de manera sutil y elegante. El look completo se complementa con maquillaje impecable y aretes chic, logrando un outfit totalmente pink que se roba todas las miradas y confirma que Maju es un ícono de moda en la TV.
TAMBIÉN LEER: Gisela Valcárcel hipnotiza a los 62 años con traje de baño que redefine el glamour veraniego
Maju Mantilla apuesta por la manicura metalizada efecto aurora
Maju Mantilla no solo deslumbra con su estilo en televisión, sino que también se suma a las últimas tendencias en belleza con su manicura metalizada efecto aurora. Este tipo de acabado refleja diferentes tonalidades según la luz, aportando un toque futurista y sofisticado a su look. La exreina de belleza combina esta tendencia con outfits elegantes y modernos, demostrando que los detalles marcan la diferencia. Su elección resalta su personalidad audaz y glamorosa, consolidándola como referente de estilo. Sin duda, Maju confirma que estar a la moda no solo se refleja en la ropa, sino también en accesorios y uñas que complementan su imagen.