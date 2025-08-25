Maju Mantilla reaparece en ‘Arriba mi gente’ tras su separación de Gustavo Salcedo. Tras días de ausencia, rompe el silencio y deslumbra con un look arrollador.

Maju Mantilla reapareció esta mañana en su programa ‘Arriba mi Gente’ tras su breve ausencia, luego de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio. Tras dos días fuera del aire, la exreina de belleza regresó este lunes 25 de agosto con una imagen imponente y un look digno de reina. La conductora brilló junto a sus compañeros de conducción, mostrando seguridad y estilo, dejando atrás los rumores sobre su repentina desaparición y reafirmando su presencia en la televisión con fuerza y elegancia, lista para seguir conquistando al público.

Maju Mantilla deslumbra en TV tras su separación de Gustavo Salcedo

Con un ingreso radiante, Maju Mantilla volvió a las pantallas tras días de ausencia, dejando claro que su estilo glamoroso y elegante sigue intacto. La conductora deslumbra con un look fucsia vibrante, un color que no pasa desapercibido y que refleja energía y confianza. Su conjunto de dos piezas sigue las tendencias más actuales, combinando frescura y sofisticación, demostrando que domina el arte de vestirse con estilo incluso en momentos personales complejos.

El crop top con hombros globo aporta volumen y modernidad, mientras que la falda de tiro alto con pliegues frontales y abertura en la pierna resalta su figura de manera sutil y elegante. El look completo se complementa con maquillaje impecable y aretes chic, logrando un outfit totalmente pink que se roba todas las miradas y confirma que Maju es un ícono de moda en la TV.

Maju Mantilla apuesta por la manicura metalizada efecto aurora