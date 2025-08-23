Wapa.pe
Mafer Neyra causa furor al aparecer en redes con un look de novia digno de la realeza

Mafer Neyra, influencer peruana, sorprende en redes con un vestido de novia a pocos días de su compromiso, mostrando su look bridal.

    Mafer Neyra vive uno de los momentos más felices de su vida amorosa. La modelo, conocida en el medio como la ex de Hugo García, se comprometió recientemente con Ernesto Cabieses. Desde una playa de ensueño, compartió románticas imágenes en redes mostrando su radiante anillo de compromiso.

    Pero su alegría no termina ahí: la influencer y creadora de contenido, famosa por su estilo en moda y belleza, sorprendió nuevamente al lucir un deslumbrante vestido de novia durante el desfile de la nueva colección Brides del diseñador Noe Bernacelli.

    Mafer Neyra impacta en redes con su estilo de novia

    Mafer Neyra deslumbró con un look digno de la realeza, apostando por un vestido del diseñador Noe Bernacelli que respetaba el código de vestimenta del desfile. La influencer lució un mini vestido con detalles de encaje transparente y flores bordadas, mientras que las plumas en el cuello y la capa que caía de su hombro le dieron un toque ultra glamuroso.

    Brillando como toda una reina, Mafer ofreció a sus seguidores una visión única de cómo se vería como novia. Su peinado elegante y su maquillaje limpio, fresco y natural realzaron su belleza, logrando un conjunto perfecto que fusiona estilo, sofisticación y su nueva etapa como mujer comprometida.

    Mafer Neyra y su pedida de mano: diseño de manicura que marca tendencia

    En su pedida de ensueño frente al mar, Mafer Neyra destacó no solo por el anillo, sino por su manicura francesa en forma almendrada. Este estilo, elegante y moderno, afina los dedos y aporta sofisticación. Ideal para ocasiones especiales, también se lleva en versión estileto, más atrevida y estilizada. Mafer marcó tendencia con esta elección ultra chic, confirmando que cada detalle cuenta en un momento tan especial.

