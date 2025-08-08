Mafer Neyra confirmó su compromiso frente al mar y redes estallaron: descubre el costo del anillo y la manicure en tendencia que todos comentan.

Mafer Neyra, reconocida influencer peruana, emocionó a sus seguidores al anunciar su compromiso con Ernesto Cabieses. A través de sus redes sociales, compartió románticas imágenes junto a su pareja desde una playa de ensueño, donde lució un radiante anillo de compromiso.

La creadora de contenido, conocida por su estilo y enfoque en moda y belleza, no solo sorprendió con la joya, sino también con una manicura ultra glam que complementó a la perfección el especial momento, convirtiendo su pedida en uno de los temas más comentados por sus seguidores.

Mafer Neyra y su pedida de mano: diseño de manicura y precio del anillo

En su pedida de ensueño frente al mar, Mafer Neyra destacó no solo por el anillo, sino por su manicura francesa en forma almendrada. Este estilo, elegante y moderno, afina los dedos y aporta sofisticación. Ideal para ocasiones especiales, también se lleva en versión estileto, más atrevida y estilizada. Mafer marcó tendencia con esta elección ultra chic, confirmando que cada detalle cuenta en un momento tan especial.

A través de Magaly TV La Firme, en su nota del jueves 8 de agosto, se reveló que el anillo de compromiso de Mafer Neyra estaría valorizado en más de 5 mil dólares. Al final del informe, la conductora comentó que el anillo “está lindo y precioso”, destacando su elegancia y brillo.

Influencers celebran el compromiso de Mafer en redes

Personalidades como Janick Maceta, Miss Perú 2020, y la influencer Natalia Merino no tardaron en expresar su alegría por el compromiso. Maceta le dedicó un emotivo mensaje lleno de buenos deseos, mientras que Merino celebró la noticia con palabras llenas de cariño y entusiasmo.