¿Buscando el bikini perfecto para tus próximas vacaciones? Mafer Neyra, reconocida influencer peruana, nos da una lección de estilo al apostar por un bikini de animal print, el estampado que promete arrasar en la temporada primavera-verano 2025. Durante sus recientes vacaciones, Mafer se mostró radiante con esta tendencia, combinando la sensualidad del estampado con un diseño que estiliza y resalta la figura. Este look no solo refleja confianza, sino también su habilidad para mantenerse siempre en sintonía con las últimas propuestas de moda.



El animal print, junto con los tonos metálicos y cromáticos, se posiciona como uno de los estampados estrella del verano. La elección de Mafer no sorprende a sus seguidores, ya que siempre ha sido una embajadora de las tendencias más chic. Previamente, la hemos visto lucir con maestría piezas como la falda globo, conjuntos casuales con un toque elegante, y accesorios que elevan cualquier look al siguiente nivel. Su estilo es una mezcla perfecta de comodidad, glamour y modernidad, convirtiéndola en una inspiración para quienes desean estar a la moda.