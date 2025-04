Xiomy Kanashiro hace grave denuncia y ruega por ayuda tras amenazas de Jefferson Farfán a Darinka Ramírez

En medio de esta controversia, aunque la 'Chinita' no ha dado declaraciones directas sobre el tema, denunció públicamente a través de sus redes sociales que individuos malintencionados habían creado una cuenta falsa en TikTok. Dicha cuenta publicaba videos atacando a exparejas del exfutbolista, como Yahaira Plasencia .

"Quiero aclarar que esta cuenta de Tiktok no es mía, les agradecería que me ayuden a denunciar" , expresó, acompañando su mensaje con el enlace de la cuenta que busca suplantarla y dañar su imagen.

En una reciente conversación, Xiomy Kanashiro se refirió de forma clara a las comparaciones que la vinculan con Yahaira Plasencia , dejando en evidencia que no le dan importancia. Además, opinó sobre el video que lanzó la cantante, donde insinuó que tenía una "copia china".

“Realmente no me interesa las comparaciones con ella, pero de verdad somos distintas (...) Las críticas las tomo de la mejor manera, además creo que las indirectas son su manera de crear contenidos, todos tenemos derecho. Acá lo que importa es que cada una tiene su vida, su trabajo, está saliendo adelante en lo que sabe hacer, nunca me metí con ella", sentenció.