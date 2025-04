La polémica entre Pamela López y Melissa Klug sigue subiendo de nivel. Esta vez, la aún esposa de Christian Cueva no se quedó callada y anunció que enviará una carta notarial a la empresaria chalaca, luego de que esta afirmara públicamente que le fue infiel al futbolista con otros deportistas.

Durante su aparición en el programa ‘Esta Noche’, Pamela López no solo habló de su complicada separación de Christian Cueva , a quien ya había denunciado por "violencia económica" y falta de pensión para sus hijos, sino que también enfrentó las acusaciones de infidelidad.

Visiblemente incómoda, aclaró que jamás traicionó a ‘Aladino’ y que las versiones que circulan no tienen ningún tipo de prueba. "Eso merece una carta notarial, lo hemos conversado con mi abogado. No es verdad lo que se ha dicho. Dudo mucho que el padre de mis hijos le haya contado eso a Melissa Klug, pero si fue así, me parece muy cobarde", sentenció Pamela.