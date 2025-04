"The last of us" temporada 2 llega esta semana: hora de estreno, cuántos capítulos tendrá y más

La temporada 2 de "The last of us" vuelve a Max el domingo 13 de abril | Foto: Composición de Wapa

"The last of us" vuelve más fuerte que nunca. La segunda temporada de la exitosa serie de Max promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año. Con nuevas historias, personajes clave y giros impactantes, esta entrega mostrará el lado más oscuro y emocional de Ellie y Joel en un mundo devastado por la pandemia del Cordyceps. Si eres fan del videojuego, estos nuevos capítulos serán imperdibles.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de "The last of us"?

La temporada 2 de "The last of us" se estrena el 13 de abril de 2025 por Max. Ese día se lanzará el primer episodio de esta esperada nueva entrega, con un estreno semanal cada domingo

Tráiler de "The last of us", temporada 2

¿De qué trata la temporada 2 de "The last of us"?

Ambientada cinco años después de los eventos de la primera temporada, la historia sigue a Ellie (Bella Ramsey), ahora de 19 años, y Joel (Pedro Pascal) mientras intentan reconstruir sus vidas en Jackson, Wyoming. Sin embargo, una tragedia sacude su paz, llevando a Ellie por un camino de venganza y redescubrimiento personal.

Reparto de "The last of us", temporada 2: actores y personajes

La historia inspirada en el famoso videojuego de Naughty Dog, vuelve con Bella Ramsey y Pedro Pascal de protagonistas. Ellos están acompañados por

Joel Miller : Interpretado por Pedro Pascal, es un superviviente endurecido cuyo vínculo con Ellie se ha vuelto complejo debido a secretos del pasado

: Interpretado por Pedro Pascal, es un superviviente endurecido cuyo vínculo con Ellie se ha vuelto complejo debido a secretos del pasado Ellie Williams : Bella Ramsey da vida a esta joven inmune al hongo Cordyceps, que enfrenta nuevos desafíos emocionales y físicos en su búsqueda de justicia

: Bella Ramsey da vida a esta joven inmune al hongo Cordyceps, que enfrenta nuevos desafíos emocionales y físicos en su búsqueda de justicia Abby : Kaitlyn Dever se une al elenco como una soldado con una misión personal que la llevará a cruzar caminos con Ellie

: Kaitlyn Dever se une al elenco como una soldado con una misión personal que la llevará a cruzar caminos con Ellie Dina : Interpretada por Isabela Merced, es el interés amoroso de Ellie, aportando calidez y complejidad a la trama

: Interpretada por Isabela Merced, es el interés amoroso de Ellie, aportando calidez y complejidad a la trama Jesse: Young Mazino encarna a este miembro clave de la comunidad de Jackson, cuya lealtad será puesta a prueba.