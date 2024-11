"El amor es una ilusión: Superestrella", capítulo 1 COMPLETO en español: dónde leer el manhwa BL

Si eres amante del manhwa y buscas una historia que combine romance, drama y elementos del Omegaverse, "El amor es una ilusión" ("Love is an Illusion!") es una lectura que no puedes dejar pasar. A través de 161 capítulos, los lectores han conocido la historia de Kim Hye Sung y Park Do Jin. Si ya lo leíste, ahora debes seguir su spin-off, el cual lleva por nombre "Superestrella".