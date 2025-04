Susana Alvarado y Paco Bazán disfrutan del radiante clima de Punta Cana, donde fueron captados por seguidores luciendo matching looks playeros que reflejan su complicidad. La pareja ha optado por coordinar prendas en tonos cálidos como el beige y el mocha mousse, sumándose así a una de las tendencias cromáticas más chic del momento.

Susana Alvarado y Paco Bazán han logrado cautivar al público con su impactante matching look, donde las camisas compartidas son las protagonistas. En un momento donde las parejas recién comenzadas gritan su amor a los cuatro vientos, Susana y Paco demuestran cómo formar una conexión estilística auténtica y sofisticada. En sus vacaciones de verano, ambos apuestan por un look fresco y armonioso, donde el conductor deportivo le cede su camisa a la cantante, creando un conjunto perfecto y diferente. El truco del matching en esta pareja radica en la combinación de prendas en tonos neutros como el blanco y beige, lo que les permite resaltar su estilo sin perder frescura. Este look es una declaración de elegancia y complicidad.