Ivana Yturbe , modelo e influencer peruana nos ha regalado una auténtica lección de estilo, convirtiéndose en el centro de atención al adoptar Mocha Mousse , el color tendencia para el 2025 . Con prendas esenciales y de gran impacto, demostró cómo este tono cálido y sofisticado puede ser el aliado perfecto para un look chic y moderno . A medida que el año llega a su fin, el Pantone Color Institute ha revelado su elección para el 2025: el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse . Este marrón inspirado en el cacao, el chocolate y el café refleja una conexión con lo esencial y la elegancia discreta. Ivana, conocida por su capacidad para interpretar tendencias globales, sorprendió a sus seguidores al lucir un conjunto que destaca este color en todo su esplendor, reafirmando su estatus como referente de estilo.

En una publicación reciente en Instagram, Ivana Yturbe dejó claro por qué es una de las figuras más influyentes de la moda en la región. Su look monocromático en Mocha Mousse causó sensación, combinando a la perfección una falda larga de seda con delicados pliegues y un top tipo corsé. El resultado es una propuesta que mezcla sofisticación y modernidad, ideal para inspirar a quienes buscan adoptar este tono en su armario.



El Mocha Mousse no solo destaca en la moda, sino también en la decoración, transformando espacios en refugios de calidez y serenidad. Sin embargo, Ivana llevó este color más allá, adaptándolo a la moda cotidiana y demostrando que es posible brillar con un look neutral y versátil. Este conjunto, perfecto para eventos tanto formales como casuales, confirma que la clave está en los detalles y la elección de las texturas.