En el mundo de la moda, hay quienes marcan tendencias y quienes se destacan por su estilo único. Arlette Rujel , actual Miss Grand Perú 2024 , ha dejado una huella significativa por su gran belleza y estilismo, siendo una de las favoritas en el certamen Miss Grand International 2024 , donde logró posicionarse en el Top 10 entre 70 candidatas. Este logro ha sido celebrado por sus seguidores y la organización Miss Grand Perú, que la ha elogiado por su dedicación y desempeño durante el evento en Tailandia, a pesar de no haber obtenido la corona. La modelo e influencer comparte a través de su cuenta de Instagram su día a día, mostrand o impactantes looks para cada ocasión. Recientemente, ha sorprendido a sus seguidores con una foto en la que luce un radiante conjunto sastre que combina e legancia y sensualidad , compuesto por dos piezas en un color que está en tendencia . Con este look, la Miss Grand, muestra gran estilismo donde enseña que menos es más que escoger una prenda aunque parezca básica, puede ser la gran sensación en el street style .

Arlette Contreras, Miss Grand Perú, hizo una entrada triunfal al regresar a su red social Instagram, luciendo un majestuoso look que marca tendencia en la moda actual. Su atuendo, un sastre de dos piezas en un elegante tono azul, demuestra su gran estilo fashionista y su impecable sentido del estilismo. Este conjunto estaba compuesto por un top y un pantalón de cintura alta, que no solo estilizan su figura, sino que también resaltan su impactante belleza.El sastre de dos piezas se ha convertido en una de las prendas favoritas para quienes desean lucir seductoras con un toque chic y elegante.



Además, el uso de un outfit monocromático permite jugar con diferentes tonalidades, texturas y patrones dentro de una misma gama de colores. La idea es crear un look cohesivo y armonioso al combinar prendas que varían en matices pero pertenecen a la misma familia de color. Esto incluye diversas piezas como blusas, pantalones, chaquetas y accesorios.Este enfoque no solo es elegante y moderno, sino que también ayuda a alargar la figura, adaptándose a distintas ocasiones. Arlette Contreras se posiciona así como un referente de estilo contemporáneo, inspirando a sus seguidores a experimentar con la moda y adoptar looks que reflejen confianza y sofisticación.