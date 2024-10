La noche de Halloween se acerca y, con ella, la oportunidad de mostrar creatividad y estilo. Este año, la famosa cantante Shakira ha captado todas las miradas con un diseño de uñas que combina elegancia y coquetería, convirtiéndose en la inspiración perfecta para quienes buscan destacarse en esta celebración. El impacto de Shakira en el mundo de la moda no es nuevo; desde sus icónicos atuendos hasta sus innovadoras elecciones de maquillaje, la artista ha demostrado ser un referente de estilo. Este nuevo diseño de uñas no solo resalta su creatividad, sino que también marca una tendencia que rápidamente está siendo replicada por fans y estilistas en todo el mundo.

Shakira ha vuelto a deslumbrar con un look radiante dominado por el color burdeos, uno de los tonos en tendencia esta temporada. Su atuendo consistía en un top de talex con detalles de pliegues, una microfalda negra y un calzado que también marca tendencia: las botas corset. Este total look se complementaba con unas magníficas uñas de diseño imponente, largas y puntiagudas, pintadas en un elegante tono vinotinto que evoca el estilo de una "bruja sexy". Este conjunto no solo resalta su belleza, sino que también establece una moda que promete ser la más moderna y juvenil de 2024.



Si quieres ser el centro de atención en tu próxima fiesta de Halloween, sigue el ejemplo de Shakira y atrévete a lucir un diseño de uñas que combine diversión y sofisticación. Con su toque personal, esta estrella no solo celebra una de las noches más esperadas del año, sino que también redefine lo que significa ser elegante en Halloween.