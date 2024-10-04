Halloween se aproxima rápidamente, y es la ocasión ideal para liberar tu creatividad y diseñar un disfraz memorable. Este año, la moda se inclina hacia una combinación de horror tradicional y originalidad, ofreciendo alternativas para todos los gustos y estilos.



Desde los icónicos personajes de películas de terror como brujas, vampiros y zombis, hasta opciones más contemporáneas y creativas inspiradas en series, videojuegos y cultura popular, las posibilidades son ilimitadas. Para quienes prefieren el glamour, los disfraces de divas y figuras históricas también son una opción fantástica.