Bikinis 'cut out', la nueva obsesión fashionista de Jazmín Pinedo para el verano

Jazmín Pinedo recibe el verano con una actualización completa de su armario a uno más apropiado para la temporada de calor. Y como buena amante de la moda, la tv host no se olvidó de incorporar las tendencias del momento en sus looks.

La conductora del reality de competencia ‘Esto es Guerra’ no es ajena a nuestro radar fashionista, ya que en múltiples ocasiones Jazmín Pinedo nos ha exhibido su pasión por la moda a través de inusuales combinaciones que no pasan desapercibidas ante sus seguidores. Esta vez, la modelo vuelve a hacer noticia gracias a un traje de baño en tendencia que estrenó para disfrutar del sol. A continuación, te contamos los detalles de su look.

En Instagram, Jazmín Pinedo compartió una serie de fotografías donde luce un radiante bikini fucsia. La pieza confeccionada con licra brasilera contó con un top estilo asimétrico con un corte al costado, abajo del busto, emparejado con una trusa high waisted.

El bikini de Jazmín Pinedo fue un hit de moda pues además de estilizar su figura y complementar muy bien su tono de piel, demostró su conocimiento de moda. ¿A que nos referimos? Al estilo de su traje de baño, pues su top encaja perfecto en la nueva tendencia ‘cut out’, la última obsesión de los diseñadores y los fashionistas para este 2021. Otras famosas como Madgyel Ugaz y Melissa Paredes también han incorporado este look en sus más recientes atuendos, comprobando la influencia de este trend en los estilismos internacionales.

La moda ‘cut out’ marca tendencia este 2021

“La moda del cut out viene de lejos, aunque en el verano de 2020 se ha alzado como una de las más demandadas. La tendencia y sus sofisticadas propuestas revelan y ocultan a un tiempo: bien elegidas, las prendas con estos cortes (blusas, vestidos, etc.) son ideales para minimizar “defectos” en abdomen, cintura o pecho, a la vez que realzan las curvas y favorecen a cualquier tipo de cuerpo. En bikinis y bañadores, el cut out es ideal para dar a la prenda un toque femenino y de lo más sexy”, declararon desde el portal Marie Claire.es.

*(Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan)