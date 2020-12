Magdyel Ugaz se une a la tendencia del 'cut out' con moderno bikini asimétrico

Magdyel Ugaz se encuentra disfrutando de unas cortas vacaciones rodeada del sol y la playa fuera de Lima. La actriz peruana aprovechó su estadía para grabar un video en Instagram en el que no podía pasar desapercibido en nuestro radar de moda su traje de baño.

La recordada Teresita de “Al fondo hay sitio” irradió estilo con un moderno bikini cut out, una tendencia que apuesta por agregarle cortes estratégicos a los bañadores para dejar al descubierto ciertas partes de la piel y que también vimos en Angie Arizaga.

Si bien esta temporada hemos notado que los colores pasteles y los prints han tomado la delantera en cuanto a los favoritismos de las famosas peruanas, el color negro sigue siendo uno de los clásicos que ni siquiera en verano puede faltar.

Así Magdyel Ugaz, quien tampoco se queda atrás con las últimas fashion trends, optó por llevar el tono favorito de Coco Chanel en un bikini enterizo one shoulder que destacó por la abertura debajo del busto y las caderas. Un detalle sexy y chic para conseguir un estilazo esta temporada. Una apuesta ganadora y muy favorecedora para lucir este verano.

Además, para complementar su look utilizó un turbante con estampado. Un accesorio para proteger el cabello de la exposición solar y complementar nuestros looks de playa en cuestión de instantes.

La tendencia del ‘cut out’ en la moda

El corte asimétrico le otorga un toque de sensualidad y seducción a una prenda al ser empleado en una zona estratégica con el fin de destacar la figura. Portales de moda como Harpers Bazaar, Elle.es y Vogue-es coinciden en que muchas marcas han incluido el corte asimétrico entre sus colecciones de baño esta temporada.

“La moda del cut out viene de lejos, aunque en el verano de 2020 se ha alzado como una de las más demandadas. La tendencia y sus sofisticadas propuestas revelan y ocultan a un tiempo: bien elegidas, las prendas con estos cortes (blusas, vestidos, etc) son ideales para minimizar “defectos” en abdomen, cintura o pecho, a la vez que realzan las curvas y favorecen a cualquier tipo de cuerpo. En bikinis y bañadores, el cut out es ideal para dar a la prenda un toque femenino y de lo más sexy”, refieren desde Marie Claire.es.